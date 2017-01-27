"ERZURUM, EYOF 2017'YE TAMAMEN HAZIR"

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Asbaşkanı ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener, Erzurum'un, Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'ni (EYOF 2017) organize etme

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Asbaşkanı ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener, Erzurum'un, Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'ni (EYOF 2017) organize etmeye hazır olduğunu söyledi.

Erdener, Avrupa Olimpiyat Komiteleri Birliğinin Lozan'da düzenlenen yönetim kurulu toplantısının ardından açıklamada bulundu.

EYOF 2017'nin 11-18 Şubat'ta Erzurum'da yapılacağını hatırlatan Erdener, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yapacağı EYOF için sporcu ve tesis hazırlıklarında sona yaklaşıldı. Avrupa Olimpiyat Komiteleri Birliğinin yönetim kurulu toplantısında da bu konu gözden geçirildi. Onların değerlendirme raporları çerçevesinde EYOF ile ilgili herhangi bir sorun yok. Erzurum, EYOF'u organize etmeye tamamen hazır. Kimsede bir kaygı söz konusu değil."

IOC Başkanı Thomas Bach ve diğer üyelerle yaptığı görüşmelerden detaylar aktaran Erdener, genel olarak Erzurum'la ilgili pozitif bir havanın hakim olduğunu ifade etti.

Erdener, "Yönetim kurulunda da benim aldığım bilgiye göre, değerlendirme raporunun incelenmesinin ardından olumlu yorumlar yapıldı. IOC yetkilileri de Türkiye'nin özverili çalışmaları için teşekkür ediyor. Yapılacak bu organizasyon, Erzurum'daki kış sporları altyapısının, Avrupa ülkelerine ve onların sporcularına tanıtılması açısından önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

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