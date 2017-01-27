Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi
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FENERBAHÇE, PFDK'YA SEVK EDİLDİ

Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe'yi PFDK'ya sevk etti.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe'yi Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı Amed Sportif Faaliyetler maçında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Fenerbahçe'nin PFDK'ya sevk edildiği belirtildi.

Öte yandan Darıca Gençlerbirliği kulübü teknik sorumlusu Sadullah Zehir ve futbolcu Sinan Turan da Boluspor maçındaki "sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. 

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