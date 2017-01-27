Fenerbahçe deplasmanda kazandı
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FENERBAHÇE DEPLASMANDA KAZANDI

Fenerbahçe deplasmanda kazandı

Fenerbahçe, deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

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Voleybol Efeler Ligi'nde 13. haftanın açılış maçında Fenerbahçe, deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

Voleybol: Efeler Ligi

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 1 - Fenerbahçe: 3

Salon: Ümraniye Haldun Alagaş

Hakemler: Erdal Akıncı, Ramazan Demiröz

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Coskovic, Matic, Arslan Ekşi, Kadir Cin, Özkan Hayırlı, Price (Burak Mert, Caner Pekşen, Erdem Sonat, Antanovic)

Fenerbahçe: Quesque, Pajenk, Selçuk Keskin, Sket, İbrahim Emet, Metin Toy (Mehmet Özbek, Alperay Demirciler, Oğulcan Yatgın, Metehan Baş, Sabit Karaağaç)

Setler: 23-25, 25-21, 25-27, 18-25

Süre: 124 dakika (31, 29, 37, 27)

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