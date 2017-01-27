"Çok kötü oynadığımızı söyleyemem"
﻿
Site İçi Arama
﻿

"ÇOK KÖTÜ OYNADIĞIMIZI SÖYLEYEMEM"

"Çok kötü oynadığımızı söyleyemem"

Balıkesirspor'un teknik direktörü Can Cangök, "Çok kötü oynadığımızı söyleyemem. Kazanmak için pozisyonlar da bulduk ama olmadı." dedi.

283 Okunma

TFF 1. Lig'in 19. haftasında sahasında Giresunspor'a 1-0 yenilen Balıkesirspor'un teknik direktörü Can Cangök, "Çok kötü oynadığımızı söyleyemem. Kazanmak için pozisyonlar da bulduk ama olmadı." dedi.

Cangök, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, kazanmaları gereken bir maçtan puansız ayrıldıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Oyuncularının kazanmak için gerekli çabayı gösterdiğini belirten Cangök, "Bazen topun istemediği günler oluyor. Giresunspor, çok fazla kalemize gelemedi ama son dakikalarda bulduğu frikik golüyle maçı lehine çevirmesini bildi. Çok kötü oynadığımızı söyleyemem. Kazanmak için pozisyonlar da bulduk ama olmadı." diye konuştu.

 

 
 
ETİKETLER #Balıkesirspor
Balıkesirspor 0 - Giresunspor 1
Balıkesirspor - Giresunspor maç kadroları belli oldu...
"Akçay'a kırgınlığım ve üzgünlüğüm oldu"
İşte TFF 1. Lig'de haftanın hakemleri
Balıkesirspor'dan taraftarlara destek çağrısı
TFF 1. Lig'de görünüm
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿