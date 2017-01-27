Balıkesirspor 0 - Giresunspor 1
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BALIKESİRSPOR 0 - GİRESUNSPOR 1

Balıkesirspor 0 - Giresunspor 1

TFF 1. Lig 19. haftasında Balıkesirspor ile Giresunspor Balıkesir Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Giresunspor 1-0 kazandı.

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Balıkesirspor 0 - Giresunspor 1

TFF 1. Lig 19. haftasında Balıkesirspor ile Giresunspor Balıkesir Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Giresunspor 1-0 kazandı.

Balıkesirspor: Andrija Vukovic, Okan Alkan, Bülent Cevahir, Tomislav Glumac, Oğuzhan Çapar, Nizamettin Çalışkan, Burak Çalık, İshak Çakmak, Foxi Kethevoama (65' Mehmet Boztepe), Eray Ataseven (80' Abdulkadir Özgen), Christian Bekamenga

Teknik Direktör: Can Cangök

Giresunspor: Eser Altın, Hüsamettin Tut, Berkan Yıldırım, Özgür Yılmaz, Onur Demir, Panajotis Dimitriadis, David Abwo (81' Jones Carioca), Recep Aydın (89' Cihan Can), Dodo, Volkan Okumak, Özgürcan Özcan (73' Isaac Promise)

Teknik Direktör: Yücel İldiz

Hakem: Erkan Özdamar, Engin Erdem, Abdullah Bora Özkara, Celal Bayraklı

Gol: DK 76: Isaac Promise (Giresunspor)

Sarı Kartlar: DK 7: Recep Aydın (Giresunspor), DK 32: Berkan Yıldırım (Giresunspor), DK 50: Christian Bekamenga (Balıkesirspor), DK 88: Eser Altın (Giresunspor), DK 90: Volkan Okumak (Giresunspor), DK 90: Oğuzhan Çapar (Balıkesirspor)

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