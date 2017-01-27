Beşiktaş'ta Hutchinson sakatlandı
﻿
Site İçi Arama
﻿

BEŞİKTAŞ'TA HUTCHİNSON SAKATLANDI

Beşiktaş'ta Hutchinson sakatlandı

Beşiktaş'ın Kanadalı oyuncu Hutchinson'un sol diz iç kapsülünde gerilme tespit edildi.

284 Okunma

Spor Toto Süper Lig'deki Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta Kanadalı oyuncu Atiba Hutchinson sakatlandı.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, siyah-beyazlı takımın antrenmanında sakatlanan Hutchinson'ın, gerçekleştirilen muayenesi ve MR'ı sonrası sol diz iç kapsülünde gerilme tespit edildiği belirtildi.

Öte yandan, Kayserispor ile dün oynanan Ziraat Türkiye Kupası grup maçında sakatlanan Ömer Şişmanoğlu'nun ise sağ uyluk ön adalesinde (Rectus femoris) tip 3 A (Grade 1) yırtık belirlendiği kaydedildi.

Her iki oyuncunun da tedavisine başlandığı vurgulandı.

ETİKETLER #Beşiktaş
Mehmet Ekici'ye tarihi ceza!
Yalçın Karadeniz'e destek ziyareti!
Beşiktaş'ta Konya mesaisi!
Beşiktaş'ta sakatlık şoku!
Vodafone Arena'ya yeni ortak!
Atınç, Ersan, Ba derken...
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿