Görüntüden 4 maç ceza aldı
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GÖRÜNTÜDEN 4 MAÇ CEZA ALDI

Görüntüden 4 maç ceza aldı

İngiltere Futbol Federasyonu, rakibinin yüzüne dirsek atan Djilobodji'ye, görüntülere dayanarak ceza verdi.

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İngiltere Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Sunderland ile West Bromwich Albion takımları arasında geçen hafta sonu oynanan lig maçı sırasında, Papy Djilobodji'nin rakibine sportmenlik dışı faul yaptığı belirtildi.

Açıklamada, hakem tarafından gözden kaçırılan pozisyonun, maçın görüntülerinin izlenmesinin ardından tespit edildiği ve Senegalli futbolcuya 4 maç ceza verildiği kaydedildi.

Görüntülerde, köşe vuruşu sırasında Djilobodji'nin, West Bromwichli Darren Fletcher'ın yüzüne dirsek attığı belirlendi.

Djilobodji, takımının Tottenham Hotspur, Crystal Palace, Southampton ve Everton'la oynayacağı maçlarda forma giyemeyecek.

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