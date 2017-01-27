Eskişehirspor'da tek hedef 3 puan
﻿
Site İçi Arama
﻿

ESKİŞEHİRSPOR'DA TEK HEDEF 3 PUAN

Eskişehirspor'da tek hedef 3 puan

Teknik direktör Özalan, "Şanlıurfaspor karşısında kazanmak için varımızı yoğumuzu ortaya koyacağız" dedi.

404 Okunma

 TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da, ligin 19. haftasında deplasmanda yapacağı Şanlıurfaspor maçının hazırlıklarına devam ediyor.

Eskişehirspor Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan teknik direktör Alpay Özalan, ligin 19. haftasında Şanlıurfaspor ile deplasmanda karşılayacaklarını hatırlatarak, rakibin ligin iyi takımlarından olduğunu vurguladı.

Süper Lig'e çıkma hedefiyle ilerlediklerini vurgulayan Özalan, "Şanlıurfaspor karşısında kazanmak için varımızı yoğumuzu ortaya koyacağız. Oyuncularımız bu bilinçte. Sezon sonuna kadar liderliği bırakmak gibi bir düşüncemiz yok. İnşallah Allah bize sezon sonunda hayırlısını verir." ifadelerini kullandı.

"Süper Lig'de teknik direktörlük yapacağım"

Özalan, bir gazetecinin "Süper Lig takımlarından teknik direktörlük teklifleri aldınız mı?" sorusu üzerine, şu yanıtı verdi:

"Eskişehirspor'da başarılı işler yaptığıma inanıyorum. Bunu oyuncularım sayesinde yaptım. Yaklaşık 7 aylık teknik direktörlük kariyerimde, herkesin risk olarak baktığı, tecrübemi değerlendirdiği dönemde, oyuncu arkadaşlarımın sayesinde takımı lider yaptım. Süper Lig'den 3 takım teknik direktörlük için teklif yaptı. Bu onur verici bir şey. Eskişehirspor'dan başka bir kulübe gitme gibi bir düşüncem yok. Süper Lig'de teknik direktörlüğü seneye Eskişehirspor'un başında yapacağım. Avrupa kupalarına giden bir Eskişehirspor'un başında olacağım. Her zaman koyduğum hedefleri başardım. Bundan sonra da başaracağım."

Eskişehirsporlu futbolcu Hakan Çinemre ise geçen hafta yaptıkları Balıkesirspor maçının 70. dakikasından sonra kopukluklar yaşadıklarını ancak kötü zamanda galip gelmesini başardıklarını belirtti.

Çinemre, galibiyet serisi için bu hafta deplasmanda yapacakları Şanlıurfaspor maçını da kazanacaklarını dile getirdi.

Öte yandan, kırmızı-siyahlı futbolcular, 30 Ocak Pazartesi oynayacakları Şanlıurfaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, dar alanda pas çalışması ve yarım sahada yapılan taktik ağırlıklı maçla tamamlandı.

ETİKETLER #Eskişehirspor
İşte TFF 1. Lig'de haftanın hakemleri
Alpay Özalan'dan Semih Şentürk açıklaması
TFF 1. Lig'de görünüm
İlhan Cavcav anısına saygı duruşu
"Son anda maç 3-3 olabilirdi"
Eskişehirspor 3 - Balıkesirspor 2
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿