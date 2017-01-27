Osmanlıspor'un yenisi ilk idmanına çıktı
﻿
Site İçi Arama
﻿

OSMANLISPOR'UN YENİSİ İLK İDMANINA ÇIKTI

Osmanlıspor'un yenisi ilk idmanına çıktı

Osmanlıspor'da 1,5 saat süren antrenmana, Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al Ahli’den renklerine bağladığı orta saha oyuncusu Luiz Carlos da katıldı.

469 Okunma

Osmanlıspor’un yeni transferi Luiz Carlos, sağlık kontrollerinin ardından bugün takımla birlikte çalışmalara başladı.

Mor-Sarılılar, Gençlerbirliği’yle bu hafta oynayacağı Başkent derbisinin hazırlıklarını devam ettirdi. 1,5 saat süren antrenmana, Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al Ahli’den renklerine bağladığı orta saha oyuncusu Luiz Carlos da katıldı.

31 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, Acıbadem’deki sağlık kontrollerinin ardından bugün takım içerisindeki yerini aldı. Carlos, takımla çıktığı antrenmanın ardından yaklaşık olarak 15 dakika kadar da yardımcı antrenörler nezaretinde bireysel antrenman yaptı.

Başkent ekibi, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladıkları antrenmanı iki grup halinde yapılan pas organizasyonuyla devam ettirdi. Antrenman taktiğe yönelik çift kale maçla son buldu. Antrenman bitiminde bazı oyuncular, yardımcı antrenörler nezaretinde duran top çalışması yaptı.

Afrika Kupası nedeniyle ülkesinin milli takımında bulunan Ndiaye’nin (Senegal) katılmadığı antrenmanda tedavileri devam eden Engin Bekdemir ve Tugay Kacar takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde özel olarak çalıştı.  

ETİKETLER #Osmanlıspor
"Akçay'a kırgınlığım ve üzgünlüğüm oldu"
İşte kupada son 16 turu eşleşmeleri
1
Osmanlıspor, Luíz Carlos'u açıkladı
Osmanlıspor'da hazırlıklar sürprizlerle geçiyor
Süper Lig'de 19. haftanın hakemleri
"Gençlerbirliği ile Ankara'ya yakışan bir maç..."
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿