Murat Duruer yeniden Gençlerbirliği'nde
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MURAT DURUER YENİDEN GENÇLERBİRLİĞİ'NDE

Murat Duruer yeniden Gençlerbirliği'nde

Gençlerbirliği, Kayserispor’dan yaşadığı sorunlar nedeniyle ayrılan Murat Duruer ile 1,5 senelik sözleşme imzaladı.

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Ümit Özat yönetimindeki Gençlerbirliği’nde transfer hareketliliği devam ediyor. Devre arasında İrfan Can Kahveci, Ahmet Çalık ve Stancu’yu belli bir bonservis bedelleriyle  Süper Lig ekiplerine gönderen Başkent ekibi, yerine Luccas Claro, Jonathan Ring, Bady, Agon Mehmeti ve Umut Sözen isimlerini transfer ederek kadro derinliğini sağlamlaştırdı.

Kırmızı-Siyahlılar, bugün yeni bir ismi daha kadrosuna kattı. Gençlerbirliği, Kayserispor’dan yaşadığı sorunlar nedeniyle ayrılan Murat Duruer ile 1,5 senelik sözleşme imzaladı. Sol kanat ve bek pozisyonlarında oynayabilen Murat Duruer, 2011-12 sezonunun ikinci yarısında da başkent ekibinin formasını giymişti.

Deneyimli oyuncu Murat, Gençlerbirliği’nde sol bek mevkiinde oynayan Halil İbrahim Pehlivan’ın Adanaspor’a kiralanmasının ardından orada oluşması muhtemel boşluğu doldurmak için takıma monte edildiği öğrenildi.

Murat Duruer kimdir?

29 yaşındaki Murat Duruer, bu sezon Kayserispor formasıyla Süper Lig’de 7 ve Türkiye Kupası’nda 6 olmak üzere toplamda 13 maça çıkıp 1 gol attı.

Kariyerine Ankaragücü’nde başlayan tecrübeli isim Murat Duruer, Sarı-Lacivertli ekipte yaklaşık 7 sene oynadıktan sonra sırasıyla Gençlerbirliği, Antalyaspor, Çaykur Rizespor ve Kayserispor formalarını terletti.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, 2010-11 sezonunda Ankaragücü’nü çalıştırdığı dönemde, Murat Duruer de Sarı-Lacivertli takımda forma giyiyordu. Eski öğrencisini yeniden çalıştırdığı takıma kazandıran Ümit Özat, yine o takımdan Umut Sözen’i de geçtiğimiz günlerde kadrosuna katmıştı.

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Zekai oflaz
27 Ocak 201719:23
Kayseri'den alınacak oyuncu buydu. İşe yarıyacagı alma daha önce takıma bir şey vermiyeni tekrar getir.Çooook iyi valla çok iyi!
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