Balıkesirspor - Giresunspor maç kadroları belli oldu...
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BALIKESİRSPOR - GİRESUNSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Balıkesirspor - Giresunspor maç kadroları belli oldu...

TFF 1. Lig 19. haftasında Balıkesirspor ile Giresunspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Balıkesirspor - Giresunspor maç kadroları belli oldu...

TFF 1. Lig 19. haftasında Balıkesirspor ile Giresunspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 18:00'da Balıkesir Atatürk Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Balıkesir Atatürk

Balıkesirspor: Andrıja Vukovıc, Oğuzhan Çapar, Eray Ataseven, Nizamettin Çalışkan, Bekamenga Aymard Chrıstıan Bekamenga, Okan Alkan, Burak Çalık, Tomıslav Glumac, Bülent Cevahir, Foxı Kethevoama, İshak Çakmak

Teknik Direktör: Can Cangök

Giresunspor: Panajotıs Dımıtrıadıs, Volkan Okumak, Davıd Solomon Abwo, Berkan Yıldırım, Recep Aydın, Özgür Can Özcan, Sandro Ferreıra Andre Nascımento, Onur Demir, Özgür Yılmaz, Hüsamettin Tut, Eser Altın

Teknik Direktör: Yücel İldiz

Hakem: Erkan Özdamar, Engin Erdem, Abdullah Bora Özkara, Celal Bayraklı

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