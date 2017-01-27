BALIKESİRSPOR - GİRESUNSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Balıkesirspor - Giresunspor maç kadroları belli oldu...TFF 1. Lig 19. haftasında Balıkesirspor ile Giresunspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 18:00'da Balıkesir Atatürk Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Balıkesir Atatürk
Balıkesirspor: Andrıja Vukovıc, Oğuzhan Çapar, Eray Ataseven, Nizamettin Çalışkan, Bekamenga Aymard Chrıstıan Bekamenga, Okan Alkan, Burak Çalık, Tomıslav Glumac, Bülent Cevahir, Foxı Kethevoama, İshak Çakmak
Teknik Direktör: Can Cangök
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Giresunspor: Panajotıs Dımıtrıadıs, Volkan Okumak, Davıd Solomon Abwo, Berkan Yıldırım, Recep Aydın, Özgür Can Özcan, Sandro Ferreıra Andre Nascımento, Onur Demir, Özgür Yılmaz, Hüsamettin Tut, Eser Altın
Teknik Direktör: Yücel İldiz
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Hakem: Erkan Özdamar, Engin Erdem, Abdullah Bora Özkara, Celal Bayraklı
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