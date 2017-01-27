"Bazı şeylerin şaibeli olduğu ortada"
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"BAZI ŞEYLERİN ŞAİBELİ OLDUĞU ORTADA"

"Bazı şeylerin şaibeli olduğu ortada"

Pogon Szczescin ile oynanan hazırlık maçında penaltıyı bilerek dışarı atan Daniel Niculae'den Gazeta Sporturilor'a açıklamalar geldi. 

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AJANSSPOR- Pogon Szczescin ile oynanan hazırlık maçında penaltıyı bilerek dışarı atan Daniel Niculae'den Gazeta Sporturilor'a açıklamalar geldi. 

Astra Giurgiu forması giyen Niculae, Pogon karşısında penaltıyı bilerek kaçırdığını söylerken, "Hakem çılgınca bir karar vermişti. Takım arkadaşlarıma gerçekten penaltı olup olmadığını sordum. Olmadığını öğrendim ve kaçırmaya karar verdik. Sapunaru kalenin ortasına doğru zayıf bir vuruş yaptı. Atış esnasında kimse ceza alanına girmedi ama hakem ilginç bir şekilde atışın tekrarına karar verdi. Belki de plan böyleydi, devreye kadar gol olması gerekiyordu. Sonra topu ben aldım ve dışarı attım. Hakemlerin Rumen olduğunu bilmiyordum. İngilizce konuşuyorlardu, bizimle pek fazla diyaloğa girmediler. Penaltı ve onu tekrar ettirme kararıyla ilgili hiçbir açıklama yapmadı. Sumudica da bizim kararımıza saygı duydu. Böyle turnuvalarda hakemler oldukça zayıf oluyor. Okuduklarım kadarıyla bizlik bir durum yok. Bazı şeylerin şaibeli olduğu ortada. Suçlular er ya da geç cezalarını çekecektir. "

Dün Rumen basınından Gazeta Sporturilor'un ortaya çıkardığı bilgilere göre Antalya ve Güney Kıbrıs'ta Rumen takımlarının oynadığı 5 maçta şike tespit edildi. Astra Giurgiu'nun Pogon ile oynadığı maçta hakem Cristian Catana tartışmalı bir penaltı kararı vermiş, Niculae de topu bilerek dışarı atmıştı.

 

 
 
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