Arda Turan sakalını kesecek mi?
﻿
Site İçi Arama
﻿

ARDA TURAN SAKALINI KESECEK Mİ?

Arda Turan sakalını kesecek mi?

Barcelona'nın kalecisi Ter Stegen sosyal medyadan Arda Turan ile şakalaştı.

414 Okunma

Barcelona'da forma giyen milli futbolcu Arda Turan, rakip fileleri 13. kez havalandırarak kariyerinin en skorer sezonunu geçiriyor. Son golünü İspanya Kral Kupası'nda 5-2 yendikleri Real Sociedad'da atan Arda'ya takım arkadaşı Ter Stegen twitter hesabından esprili bir soru sordu. 

Milli oyuncunun 13 gole ulaşmasına dikkati çeken Ter Stegen "Eğer 20 gol atarsan sakallarını kesecek misin?" yazdı.

Barcelona'nın yıldızı Arda Turan'ın ise bu soruya cevabı gecikmedi. Arda, Ter Stegen'e "Sadece Şampiyonlar Ligi'nin kazanırsak sakallarımı keserim, ama bu olursa senin de saçını keserim." şeklinde cevap verdi.

ETİKETLER
Murat Duruer ilk antrenmanını yaptı
Osmanlıspor'un yenisi ilk idmanına çıktı
1
Murat Duruer yeniden Gençlerbirliği'nde
1
2. Lig ve 3. Lig maçlarına canlı yayın projesi
Karşıyaka - Ankaragücü maçına doğru
Ankara'nın 3 ilçesinde yıllardır maç oynanamıyor!
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿