ARDA TURAN SAKALINI KESECEK Mİ?

Barcelona'nın kalecisi Ter Stegen sosyal medyadan Arda Turan ile şakalaştı.

Barcelona'da forma giyen milli futbolcu Arda Turan, rakip fileleri 13. kez havalandırarak kariyerinin en skorer sezonunu geçiriyor. Son golünü İspanya Kral Kupası'nda 5-2 yendikleri Real Sociedad'da atan Arda'ya takım arkadaşı Ter Stegen twitter hesabından esprili bir soru sordu.

Milli oyuncunun 13 gole ulaşmasına dikkati çeken Ter Stegen "Eğer 20 gol atarsan sakallarını kesecek misin?" yazdı.

Barcelona'nın yıldızı Arda Turan'ın ise bu soruya cevabı gecikmedi. Arda, Ter Stegen'e "Sadece Şampiyonlar Ligi'nin kazanırsak sakallarımı keserim, ama bu olursa senin de saçını keserim." şeklinde cevap verdi.

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