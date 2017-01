2. LİG VE 3. LİG MAÇLARINA CANLI YAYIN PROJESİ

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği TFF 2. Lig ve 3. Lig maçları için yayın projesi hazırladı.

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği 2. lig ve 3. lig maçlarının canlı olarak yayınlanabilmesi için yeni bir proje hazırladı.



TBF'den yapılan açıklamada, "Bu güne kadar bir çok çalışmaya imza atmış bulunmaktayız. Gayemiz, futbolcu hakları ve benzer nitelikteki konularla ilgili çalışmalarımız artarak devam etmektir.



Bu projeyi yapmaktaki amacımız, her zaman olduğu gibi Türk futboluna ve futbolcusuna tüm paydaşların katkısıyla gerekli katkıyı sağlamak ve farkındalık oluşturmak, bunun yanında Spor Toto 2. ve 3. Lig maçlarının canlı yayınlanması için gerekli şartların belirlenmesi ve konunun kamuoyu ile paylaşılmasıdır. Konuyla ilgili olarak Türk futbolunun tüm paydaşları ile paylaştığımız TFF TV projesini kamuoyuyla da paylaşmak istedik" denildi.





TFF TV PROJESİ NEDİR?



Alt Ligler Canlı Yayınları projesi Spor Toto 2. Lig ve Spor Toto 3. Lig için tüm maçların canlı yayınlanması, maçların hafta içi ve hafta sonuna dağıtılması ve futbol kulüpleri ile futbolcuların daha görünür kılınmasın ısistematik hale getiren bir platformdur.

Proje, Spor Toto 2. Lig ve Spor Toto 3. Lig futbol kulüplerinin daha görünür hale gelmesi ile birlikte hem liglerin marka değerlerinin yükselmesi, hem futbolcuların daha fazla göz önünde bulunmasını sağlaması ve kulüplerin maddi açıdan daha fazla güçlenmesini sağlamak açısından büyük önem teşkil etmektedir.



NEDEN TFF TV...



Maçların canlı yayınının kulüplere, futbolculara, hakemlere ve TFF’ye önemli katkıları olacaktır.

- Maçların canlı yayını, oyuncuların maça daha iyi konsantre olmalarını sağlar ve performansı arttırır.

- Maçları izlemek isteyen aileler, taraftarlar ve basın için büyük kolaylık sağlayarak ilginin artmasına sebep olur.

- Aynı gün ve aynı saatte oynayan, rakibini izleyemeyen Teknik Adam, Analiz Ekibi ve Scout’lar için hayati önem taşır.

- Canlı izlenen oyuncular için bilinir olma ve transfer olma yüzdesini arttırmayı sağlar. Bu sayede kulüpler elindeki oyuncuları daha rahat transfer edebilir.

- Hafta içi oynanan ve canlı yayınlanan maçlar, organizasyon yükünün azalmasının ötesinde kulüplere ciddi İddaa getirisi sağlayacaktır.

- Canlı verilen maçların bir önemli faydası da, oyuncu ve kulüplerin alacağı cezalarda doğru savunma yapma şansı verir ki bu durum alt ligler için ciddi bir sorundur.

- TFF TV üzerinden verilen maçlar, taraftarın, oyuncunun ve yöneticinin daha dikkatli davranmasını ve bir takım olayların önüne geçmesini sağlar.

- Spor Toto 2. ve 3. Lig maçlarını TFF TV üzerinden vererek, kendilerini bu güzel oyunun dışında hisseden futbolculara ve kulüplere değer verdiğimizi gösterir.

- Spor Toto 2. ve 3. Lig de maç yöneten hakemlerin daha ciddi kontrol edilmesi ve MHK tarafından daha iyi değerlendirilmesi sağlanır.

- Geçmiş yıllarda yaşanan maç manipule etme benzeri durumlara karşı maçların canlı yayınlanması ciddi caydırıcı etkisi olur.

- Taraftar, Scout, Menajer, Antrenör, Oyuncu ve tüm paydaşların maçın oynanacağı lokasyondan bağımsız olarak tek bir platformda maç yayınlarına ulaşması sağlanır.

- Liglerdeki görüntülerin arşiv kayıtlarında bulunması ve bunun ileriki yıllarda getireceği faydalar önemlidir.

- Sosyal medya sayesinde kulüplerin ve gönüllü taraftarların yeni taraftar kazanmasına kolaylık sağlamasını sağlar.

- Wyscout ile işbirliği yapılarak oyuncu takibi ve piyasa değerlemesi için objektif bilgi bankası oluşturulur.

- Maç yayınlarını satın almak isteyen yerel kanallar veya platformlara sayesinde ilk planda cüzi de olsa gelir sağlanması.



CANLI YAYINLAR NASIL YAPILACAK?



Spor Toto 2. Lig ve Spor Toto 3. Lig’de her hafta oynanacak toplam 45 maçın tamamının yayın canlı yayın aracı ile yapılacak. Her futbol karşılaşmasına 2 kameralı profesyonel teknik ekip yayını sağlayacak şekilde koordine edilecek.



Maçların sonunda Mixzone’da Teknik Adam ve futbolcular ile röportajlar yapılacak, basın toplantıları canlı verilecektir. Yayınlar anlık olarak internetten bir platform üzerinden canlı yayınlanacaktır. İstenirse yüzlerce yerel kanala anlık olarak servis edilebilir.



Her maça 1 canlı yayın aracı, 2 profesyonel personel kontrolünde canlı yayın kamerası, spikersiz, logosuz ve canlı yayınların anlık olarak TFF TV’den, yerel TV kanallarına veya mobil uygulamalara servis edilecek şekilde hazır olmasını içerir. Yayınlar ayrıca arşiv kayıtlarına da alınacaktır. Teklifler bu şartları içermektedir...



Not: Haber fotoğrafları TPFD tarafından grafik olarak hazırlanmıştır