KAYSERİSPOR'DAN NAKOULMA VE TİOTE AÇIKLAMASI

Kayserispor'un Yeni Başkanı Erol Bedir, Radyospor'da yayınlanan Anadolu Ateşi programında Salim Manav'a konuştu.

Genel kurulu anlatarak sözlerine başlayan Başkan Bedir, "Kayseri'de bir heyecan vardı, bu zamana kadar böyle bir genel kurul yapılmadı. 900 kişi katıldı, tam bir katılım söz konusuydu. Kayserispor'u yukarılara taşımamız gerekiyor, bizde elimizden geleni yapacağımıza söz verdik. Her takım'ın transferleri ciddidir. Biz ateş hattında olduğumuz için iki tık daha transfer yapmamız gerekiyordu. İlk olarak Sergen Yalçın hocayı getirdik ve onun raporları doğrultusunda 9 oyuncu kardeşimizi monte ettik. Fenerbahçe maçı ile birlikte çok ciddi bir Kayserispor göreceğiz. Fenerbahçe maçında 3 puan alacağımızı umuyorum. Ligde kalıcı olmak istiyoruz. Geniş kadromuz oluştu, kupada stediğimiz ve arzuladığımız yerlere gideriz. Yöneticiliğini yaptığım Erciyesspor adından her gittiğimiz yerde bahsedilirdi, farklı bir konumdaydı. Erciyessspor küme düştü bu tabii bende bir yara Süper Lig'de olması arzumdur. Bizim birinci hedefimiz Kayserispor'u ligde tutmak ve Erciyesspor'un da her şekilde yanında olacağız" dedi.

-"TİOTE İÇİN GİRİŞİMİMİZ OLMADI"

Transfer gündemiyle ilgili açıklamalarda bulunan Bedir, Tiote ve Nakoulma konusunu ise ilk kez Radyospor'da Salim Manav'a anlattı. Bedir sözlerine şöyle devam etti:

Geçtiğimiz hafta içerisinde Welliton'un disipline uymayan davranışları hocamız tarafından rapor edildi. Welliton ile konuştuk, problemleri çözdük. Devre arası transfer döneminde maceraya girmenin faydası yok, Umut Bulut, Welliton ve genç Furkan var. Ekstra bir şey olursa kulübümüzün menfaati için takviye yapılabilir. Şu an için bir takviyemiz yok.

3 Ocak'ta Préjuce Nakoulma ve Nemanja Mihajlovic sözleşmesini fesheddiler ve avukatlar aracılığıyla Türkiye'de oynamak istemediğini bildirdiler. Biz çok ciddi takviyelerle o boşlukları doldurduk. Tiote konusunda ise kendisi bizim B planımız oldu, Silvestre Varela ile Landry N'Guemo transferi sonuçlanınca bir girişimizi olmadı. Birinci derecede alalım dediğimiz sonuçlanmayan bir transfer olmadı. Biz kimi söylediysek aldık. Mümkün olduğu kadar bu ara dönemde bize sürpriz yaşatmayacak oyunculara yer verdik" ifadelerini kullandı.