MEHMET YİĞİNER'İN ACI GÜNÜ

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner'in acı günü. Sarı-lacivertli kulübün başkanı Mehmet Yiğiner annesini kaybetti. Ankaragücü Kulübü vefat nedeniyle bir başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda şu ifadelere yer veridli.
Kulüp Başkanı’mız Mehmet Yiğiner’in değerli annesi Fatma Yiğiner, vefat etmiştir.
Merhumeye Yüce Allah’tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve Başkan’ımız Mehmet Yiğiner’e sabırlar dileriz.
Mekanı Cennet olsun.
( Not : Merhumenin cenazesi bugün Cuma namazına müteakiben, Büğdüz Köyü Akyurt’ta aile kabristanına defnedilecektir. )
MKE ANKARAGÜCÜ SPOR KULÜBÜ
Klasspor olarak merhume Fatma Yiğiner'e, Allah'tan rahmet, Mehmet Yiğiner ve ailesine başsağlığı diliyoruz...