DORSEY: ''PORNO YILDIZI OLMAK İSTİYORUM"

Daha önce Türkiyede Galatasaray'da da forma giyen ABDli basketbolcu Joey Dorsey, emekli olduktan sonra porno yıldızı olmayı düşündüğü açıkladı.
Joey Dorsey, yaptığı açıklamalarda gündeme damga vurdu. Barcelona'nın 33 yaşındaki ABD'li pivotu, basketbolu bıraktıktan sonra ülkesinde porno yıldızı olmak istediğini söyledi.
Başarılı sporcunun bu açıklaması, İspanyada gündeme oturdu. NBAde Houston Rockets, Toronto Raptors gibi takımların formasını giyen Dorsey, Türkiyede de Galatasaray ve Royal Halı Gaziantepte oynamıştı.