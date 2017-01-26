Dorsey: ''Porno yıldızı olmak istiyorum"
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DORSEY: ''PORNO YILDIZI OLMAK İSTİYORUM"

Dorsey: ''Porno yıldızı olmak istiyorum"

Daha önce Türkiyede Galatasaray'da da forma giyen ABDli basketbolcu Joey Dorsey, emekli olduktan sonra porno yıldızı olmayı düşündüğü açıkladı.

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Daha önce Türkiyede Galatasaray'da da forma giyen ABDli basketbolcu Joey Dorsey, emekli olduktan sonra porno yıldızı olmayı düşündüğü açıkladı.

Joey Dorsey, yaptığı açıklamalarda gündeme damga vurdu. Barcelona'nın 33 yaşındaki ABD'li pivotu, basketbolu bıraktıktan sonra ülkesinde porno yıldızı olmak istediğini söyledi.

Başarılı sporcunun bu açıklaması, İspanyada gündeme oturdu. NBAde Houston Rockets, Toronto Raptors gibi takımların formasını giyen Dorsey, Türkiyede de Galatasaray ve Royal Halı Gaziantepte oynamıştı.

 

 
 
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