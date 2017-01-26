Halter Şampiyonası Fethiye'de!
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HALTER ŞAMPİYONASI FETHİYE'DE!

Halter Şampiyonası Fethiye'de!

Türkiye Halter Federasyonu tarafından düzenlenen Büyükler Ferdi Türkiye Şampiyonası, 47 ilden 450 sporcunun katılımıyla Muğla'nın Fethiye ilçesinde başladı.

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Türkiye Halter Federasyonu tarafından düzenlenen Büyükler Ferdi Türkiye Şampiyonası, 47 ilden 450 sporcunun katılımıyla Muğla'nın Fethiye ilçesinde başladı.

Beşkaza Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyona, 48 ve 53 kilo kadınlar C grubu kategorisi ile start aldı. 

Federasyon Teknik Kurul Başkanı Orhan Boltürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, şampiyonanın federasyonun en büyük etkinliği olduğunu söyledi.

Şampiyonaya 47 ilden 450 sporcunun katıldığını bildiren Boltürk, Şampiyonanın sonunda Avrupa şampiyonasına katılacak büyükler milli takımı sporcuları belirlenecek. Aynı zamanda yıldızlar kategorisinde milli takım seçmeleri de yapılacak." dedi.

Boltürk, seçilecek milli sporcularla uluslararası şampiyonlarda Türkiye'ye en iyi dereceleri ve madalyaları kazandırmak istediklerini vurguladı. Şampiyona, 29 Ocak'ta sona erecek.

 
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