BAKKAL'IN ŞAMPİYONLUK HEDEFİ!

TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'un teknik direktörü Mesut Bakkal, tek hedefinin kırmızı-beyazlı takımı şampiyon yapmak olduğunu söyledi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'un teknik direktörü Mesut Bakkal, tek hedefinin kırmızı-beyazlı takımı şampiyon yapmak olduğunu söyledi.

Bakkal, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'nda dün Medipol Başakşehir ile oynadıkları ve golsüz berabere kaldıkları karşılaşmada takımının maçı kazanma coşkusunun ön plana çıktığını belirtti.

Karşılaşmada maç eksiği olan futbolculara şans verdiğini aktaran Bakkal, "Ligde bu hafta Mersin İdmanyurdu ile oynayacağımız karşılaşmaya moralli hazırlanıyoruz. Hedefimiz belli, her maça olduğu gibi bu maça da galibiyet için çıkacağız." dedi.

Ligde avantajı yakaladıklarına ve şampiyonluk hedefinden vazgeçmeyeceklerine dikkati çeken Mesut Bakkal, şunları kaydetti:

"Yolun sonunun şampiyonluk olduğunu biliyoruz. Hedefimiz hemen hemen her maçı kazanmak ve olabildiğince çabuk bu işi bitirmek. Sakatımız yok, yarın tam kadroyla Mersin'e gidiyoruz. Zor bir maça gidiyoruz. Rakibimiz genç bir ekip. Çok istekli oynuyorlar, biz de istekli oynamalıyız. Oradan döndükten sonra da önümüzün biraz daha açılacağını, bu hedefin bu finalin lig bitene kadar devam edeceğini bilerek mücadeleye devam edeceğiz."

Bakkal, bir basın mensubunun Sivasspor'un ligde ve kupada 12 maçlık yenilmezlik serisinin olduğunu anımsatması üzerine ise şöyle konuştu:

"İyi gidiyoruz, takım savunmasını öğrendik. Zaten gol yemiyoruz, ben geldikten sonra Ümraniye maçı hariç 4 gol yemişiz. Takım savunmasını çok iyi çözdük, hem gol yemiyoruz hem de üretkenliğimiz var. Bu kadro bunu yapabilecek hem yetenekte hem de güçte. Yukarıyı yakaladık, oyuncu grubumun olduğunu gibi benim de tek hedefim bu takımı şampiyon yapmak. İnşallah bu performansımız devam eder."

Antrenman

Sivasspor, ligde hafta sonu deplasmanda Mersin İdmanyurdu ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kırmızı-beyazlı ekibin Ziraat Türkiye Kupası'nda dün oynadığı karşılaşmada forma giyen futbolcular, antrenmanı yenilenme çalışmasıyla tamamlarken, diğer oyuncular ise koşu, açma-germe hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı.