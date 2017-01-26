ASKİ ve BOTAŞ'tan kan bağışı!
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ASKİ VE BOTAŞ'TAN KAN BAĞIŞI!

ASKİ ve BOTAŞ'tan kan bağışı!

Adana ASKİ ve BOTAŞ, Türk Kızılayı Adana Şubesi tarafından düzenlenen "Taraftarların Kan Kardeşliği" kampanyası kapsamında kan bağışında bulundu.

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Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi takımlarından Adana ASKİ ve BOTAŞ, Türk Kızılayı Adana Şubesi tarafından düzenlenen "Taraftarların Kan Kardeşliği" kampanyası kapsamında kan bağışında bulundu.

Menderes Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyona, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana ASKİ Başkanı Rahmi Pekar, Adana Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak, basketbolcular ve teknik ekip katıldı. 

Katılımcılar, "Taraftarların Kan Kardeşliği" kampanyasına destek olmak amacıyla kan bağışında bulundu.

Pekar, bağışın ardından yaptığı açıklamada, Menderes Spor Salonu'nun her zaman maç veya farklı organizasyonlar için dolduğunu ancak bu sefer çok hayırlı bir iş için toplandıklarını belirterek, "Kampanyanın sloganı da bu yüzden çok uygun olmuş. Tüm kulüpler bugün kan kardeşi oluyor. Bu güzel organizasyondan dolayı Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı'ya teşekkür ediyorum." diye konuştu.

BOTAŞ'ın takım kaptanı Tilbe Şenyürek ve taraftarlar da kampanyaya destek oldu.

 

 
 
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