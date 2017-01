"HAYALLERİMİZDE FATİH TERİM VAR"

Bursaspor Kulübü İkinci Başkanı Ali Ademoğlu, yeni teknik direktörün kim olacağı konusunda açıklamalar yaptı.

Bursaspor Kulübü İkinci Başkanı Ali Ademoğlu, yeni teknik direktörün kim olacağı konusunda açıklamalar yaptı. Radyospor'’da yayınlanan Spor Kazanı programında Özgür Sancar’ın sorularını yanıtlayan yeşil-beyazlı yönetici, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’i de takımın başında görmek istediklerini ve deneyimli çalıştırıcı ile görüştüklerini ilk kez açıkladı.



Başkan Ali Ay’ın, Tayfun Korkut ile görüşme yaptığını doğrulayan Ademoğlu,” Başkanımız Almanya’ya gitti. Tayfun Korkut ile bir görüşme yapacak ve bir karar verecek. Tayfun hoca ile görüşmemiz için birçok neden var. Ligin ikinci yarısına başladık. Olağanüstü hal gibi bir pozisyon oluştu. Yönetimimiz en doğru kararı vermek için mücadele veriyor.” ifadelerini kullandı.



“Hayallerimizde Fatih Terim var”



Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile de görüştüklerini ilk kez Radyospor’da açıklayan Bursaspor yöneticisi, ”Birimiz İzmir’e, diğerimiz Ankara’ya gidiyor. Fatih Terim ile sohbet etme fırsatımız da oldu. ‘Tüm kulüplerin ne meselesi varsa ilgileniriz’ dedi. Terim’in açıklamalarından sonra cesaretlendim. Bursaspor’a gelin hocam dedim. Tüm spor kulüplerine aynı derecede yakın olduğunu söyledi. Ben Fatih Terim hocanın Bursaspor’da görev yapmasını istedim. Fatih Terim bu işin duayenidir. Bu ihtimali hiç uzak görmüyorum. Fatih hoca, idealist bir hoca. Bir Anadolu takımını şampiyon yapma hedefi olduğunu da biliyorum. Bursaspor’un farklılığı da ortada. Bursa, sporu bire bir yaşayan bir kent. Fatih Terim de bunu düşünebilir. Olabilirliği önemsiyorum. Takdir Fatih hocanındır. Bursaspor’da Fatih Terim neden olmasın? Hayallerim içinde Fatih Terim’i Bursaspor’un başında görmek var.” dedi.



“Derdimiz Bursaspor’un şampiyon olması”



Bursaspor’u istikrarlı bir şekilde başarıya ulaştırmak istediklerini anlatan Ademoğlu, ”Biz eğitimli sporcular yetiştirmek istiyoruz. Bursa’da spor adamlarıyla görüş birliği içindeyiz. Ayrıca önemli büyük ve ağabeylerimiz var. Bizim derdimiz Bursaspor’un şampiyon olması. Sürdürülebilir bir başarıdan bahsediyorum. Her yıla şampiyon olma iddiasıyla giren bir Bursaspor istiyoruz. Bursapor’un gücünden ötürü bu açıklamayı yapıyorum.” şeklinde konuştu.



“İlk hedef Tayfun Korkut”



Tayfun Korkut ile teknik direktörlük konusunda anlaşma sağlanamaması durumunda alternatif isimlere yönelip yönelmeyecekleri sorusuna ise Bursaspor İkinci Başkanı, “Başkanımız Almanya’ya gitti. Alman kültürünü de çok iyi biliyor. Başkanımız Ali Ay her an bizi arayabilir. En son gece konuştuk. Muhakkak hayırlı haber gelir. Bilindiği gibi Prosinecki ile görüştük. Türkiye’de teknik direktörlük yapmayı istiyordu. Fakat olmadı. Şu anda ilk hedef Tayfun Korkut.” dedi.



“Aatif ve Yasin için görüşmeler var”



Öte yandan Bursaspor yöneticisi, Fenerbahçeli Aatif ve Galatasaraylı Yasin Öztekin’in transfer durumuna da değindi. Ademoğlu, ”Başkanlar pozisyonunda transfer için görüşmeler. Evet görüşmeler olduğunu söyleyelim. Fakat ben üçüncü kişi olarak bu konuyu konuşmak istemiyorum. “ diyerek sözlerini bitirdi.