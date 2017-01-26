"HAYALLERİMİZDE FATİH TERİM VAR"

Bursaspor Kulübü İkinci Başkanı Ali Ademoğlu, yeni teknik direktörün kim olacağı konusunda açıklamalar yaptı. Radyospor'da yayınlanan Spor Kazanı programında Özgür Sancarın sorularını yanıtlayan yeşil-beyazlı yönetici, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terimi de takımın başında görmek istediklerini ve deneyimli çalıştırıcı ile görüştüklerini ilk kez açıkladı.
Başkan Ali Ayın, Tayfun Korkut ile görüşme yaptığını doğrulayan Ademoğlu, Başkanımız Almanyaya gitti. Tayfun Korkut ile bir görüşme yapacak ve bir karar verecek. Tayfun hoca ile görüşmemiz için birçok neden var. Ligin ikinci yarısına başladık. Olağanüstü hal gibi bir pozisyon oluştu. Yönetimimiz en doğru kararı vermek için mücadele veriyor. ifadelerini kullandı.
Hayallerimizde Fatih Terim var
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile de görüştüklerini ilk kez Radyosporda açıklayan Bursaspor yöneticisi, Birimiz İzmire, diğerimiz Ankaraya gidiyor. Fatih Terim ile sohbet etme fırsatımız da oldu. Tüm kulüplerin ne meselesi varsa ilgileniriz dedi. Terimin açıklamalarından sonra cesaretlendim. Bursaspora gelin hocam dedim. Tüm spor kulüplerine aynı derecede yakın olduğunu söyledi. Ben Fatih Terim hocanın Bursasporda görev yapmasını istedim. Fatih Terim bu işin duayenidir. Bu ihtimali hiç uzak görmüyorum. Fatih hoca, idealist bir hoca. Bir Anadolu takımını şampiyon yapma hedefi olduğunu da biliyorum. Bursasporun farklılığı da ortada. Bursa, sporu bire bir yaşayan bir kent. Fatih Terim de bunu düşünebilir. Olabilirliği önemsiyorum. Takdir Fatih hocanındır. Bursasporda Fatih Terim neden olmasın? Hayallerim içinde Fatih Terimi Bursasporun başında görmek var. dedi.
Derdimiz Bursasporun şampiyon olması
Bursasporu istikrarlı bir şekilde başarıya ulaştırmak istediklerini anlatan Ademoğlu, Biz eğitimli sporcular yetiştirmek istiyoruz. Bursada spor adamlarıyla görüş birliği içindeyiz. Ayrıca önemli büyük ve ağabeylerimiz var. Bizim derdimiz Bursasporun şampiyon olması. Sürdürülebilir bir başarıdan bahsediyorum. Her yıla şampiyon olma iddiasıyla giren bir Bursaspor istiyoruz. Bursaporun gücünden ötürü bu açıklamayı yapıyorum. şeklinde konuştu.
İlk hedef Tayfun Korkut
Tayfun Korkut ile teknik direktörlük konusunda anlaşma sağlanamaması durumunda alternatif isimlere yönelip yönelmeyecekleri sorusuna ise Bursaspor İkinci Başkanı, Başkanımız Almanyaya gitti. Alman kültürünü de çok iyi biliyor. Başkanımız Ali Ay her an bizi arayabilir. En son gece konuştuk. Muhakkak hayırlı haber gelir. Bilindiği gibi Prosinecki ile görüştük. Türkiyede teknik direktörlük yapmayı istiyordu. Fakat olmadı. Şu anda ilk hedef Tayfun Korkut. dedi.
Aatif ve Yasin için görüşmeler var
Öte yandan Bursaspor yöneticisi, Fenerbahçeli Aatif ve Galatasaraylı Yasin Öztekinin transfer durumuna da değindi. Ademoğlu, Başkanlar pozisyonunda transfer için görüşmeler. Evet görüşmeler olduğunu söyleyelim. Fakat ben üçüncü kişi olarak bu konuyu konuşmak istemiyorum. diyerek sözlerini bitirdi.