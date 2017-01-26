TEMİZKANOĞLU'NDAN MERSİN İDDİALARINA CEVAP!

Teknik direktör Ogün Temizkanoğlu, Radyospor'da yayınlanan Anadolu Ateşi programında Salim Manav'a konuştu.

Teknik direktör Ogün Temizkanoğlu, Radyospor'da yayınlanan Anadolu Ateşi programında Salim Manav'a konuştu.

Trabzonspor'un devre arası transferlerini değerlendiren Temizkanoğlu, "Bu transferlere bakıldığında ilk yarıdan farklı bir Trabzonspor izleyeceğiz. Trabzonspor'un başta yapılan yanlış transferleri hakketmediğini düşünüyorum.

İş bilmezler diyeceğim ama Ersun Yanal tecrübeli teknik direktör. Bu önceki transferler nasıl yapıldı açıkcası anlamadım.

Hugo Rodallega ligimizi iyi tanıyan futbolculardan birisi. Trabzonspor'a neler verir bunu zaman gösterecektir. Beklentiler çok yüksek olacak, Akhisar Belediyespor'un çok büyük bir medya ve seyirci baskısı yoktu o yüzden yükü çok ağır olacaktır" dedi.

-MEHMET EKİCİ AYRILMALI

Mehmet Ekici konusunda önemli açıklamalarda bulunan 47 yaşındaki teknik adam, "Mehmet Ekici çok önemli bir futbolcu. Takımında kalmak istemiyorsa kulubü kim ne veriyor ise göndermeleri gerektir. Diğer takımlara gitmek istemiyor. Trabzonspor'da zamanını doldurdu artık ve bu futbolcunun Trabzonspor'a faydası olmayacaktır. Kulüp menfaatleri düşünülerek takımdan gönderilmelidir. Şu anda Trabzonspor'da tutunacağını düşünmüyorum" diye konuştu.

-TEKLİFİ REDDETİM!

Mersin İdmanyurdu iddialarına ise deneyimli futbol adamı, "Mersin İdmanyurdu camiasından Caner Çuvalcıoğlu sağ olsun beni aradı. Gerekli şeyleri konuştuk şu anda düşünmediğim söyledim. Kendilerine teklifleri için teşekkür ettim. Kişisel kariyerim açısından çok iyi yerlere geleceğime inanıyorum. Yurt dışına gitmekte planlarımın arasında var" ifadelerini kullandı.