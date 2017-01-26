"AKÇAY'A KIRGINLIĞIM VE ÜZGÜNLÜĞÜM OLDU"

Büyükşehir Gaziantepspor'un deneyimli oyuncusu Muhammet Reis, Radyospor'da yayınlanan Anadolu Ateşi programında Salim Manav'a konuştu.

Büyükşehir Gaziantepspor'un deneyimli oyuncusu Muhammet Reis, Radyospor'da yayınlanan Anadolu Ateşi programında Salim Manav'a konuştu.

Büyükşehir Gaziantepspor'un ligdeki durumunu değerlendiren Muhammet Reis, "İlk 6 haftamız zorlu geçti fakat iyi bir çıkış yakaladık ve 14 puan kazandık. İkinci yarıda ise Giresunspor maçına iyi başladık ama bulduğumuz sonuçları iyi değerlendiremedik, mağlup olduk.

Göztepe'ye karşı iyi mücadele ettik, 3 puan için gitmiştik, mağlubiyete dur demek istemiştik son dakikada penaltı golüyle 1 puan kazanadık. Benim üst üste şampiyonluk yaşamam göz önünde oluyor fakat takımımızda şampiyonluk yaşamış çok oyuncumuz var. Bulunduğumuz yerı hakketmiyoruz, şu anda hedefimiz Play-Off" dedi.

-MUSTAFA REŞİT AKÇAY'A KIRGINIM

Şampiyonluk yaşadığı takımlarda Süper Lig'de şans bulamamasına ise Reis, "Balıkesirspor'a baktığımız zaman lige çıktı, benim ayrılma durumum yoktu. Yönetimle anlaşamadım. Osmanlıspor'da 3 sene mukavelem vardı, lige çıktıktan sonra hocanın taktirinden dolayı ayrılmak zorunda kaldım. Mustafa Reşit Akçay hoca beni futbola kazandırdı ve Osmanlıspor'a geldiği zaman benimle çalışmak istemediğini söyledi. Bu duruma kırgınlığım ve üzgünlüğüm oldu. Geçen sezonsa diğer senelere göre benim için tutuk bir dönemdi. Kendim ayrılmak istemedim. Karabükspor'da ise yönetim ve hocanın tassaruflarından dolayı ayrıldım" ifadelerini kullandı.