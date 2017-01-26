Hakan Şükür kararı!
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HAKAN ŞÜKÜR KARARI!

Hakan Şükür kararı!

Hakan Şükür'ün, Twitter üzerinden bir kişiye hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası talebiyle yargılanmasına başlandı.

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sonrası hakkında yakalama kararı çıkarılan Hakan Şükür'ün, Twitter üzerinden bir kişiye hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası talebiyle yargılanmasına başlandı.

Anadolu 33. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Hakan Şükür  katılmazken, müşteki İsmail Loyan ile avukatı hazır bulundu.

Duruşmada, söz verilen şikayetçi Loyan, "Şükür'ün Twitter hesabından  yaptığı bir paylaşımı gördüm. Herkesin görebileceği şekilde paylaşımının altına  yorum yazdım. Bunun üzerine kendisi bana özel olarak mesaj göndermiştir. Bu  mesajda bana hakaret etmiştir. Beni önce listesine ekleyip bu mesajı göndermiş,  daha sonra beni engellemiştir." dedi.

Loyan'ın avukatı Mehmet Çetintürk de müvekkilinin hakarete uğradığını  belirterek, "Şikayetçiyiz. Davaya katılma talebimiz vardır. Sanığın  cezalandırılmasını istiyoruz." diye konuştu.

Mahkeme hakimi, sanık Hakan Şükür'e gönderilen çağrı kağıdının tebliğ  edildiğini tutanağa geçirdi.

Müşteki İsmail Loyan'ın davaya katılma talebini kabul eden hakim,  usulüne uygun çağrı kağıdı tebliğine rağmen duruşmaya katılmayıp, geçerli bir  mazeret de bildirmeyen sanık Hakan Şükür hakkında, zorla getirme kararı  çıkarılmasına karar verdi.

Duruşma, eksikliklerin giderilmesi amacıyla ertelendi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Psikolojik  Danışman İsmail Loyan'ın kendisine yönelik Twitter üzerinden hakaret ettiği  iddiasıyla Hakan Şükür hakkında yaptığı şikayet üzerine soruşturma başlatıldığı  anlatıldı.

Müşteki Loyan'ın 24 Kasım 2015 tarihinde sosyal paylaşım sitesi  Twitter'da Hakan Şükür adlı kullanıcının Atatürk'le ilgili bir paylaşımını  görmesi üzerine yorum yaptığı belirtilen iddianamede, bunun üzerine şüpheli  Şükür'ün de müştekiye hitaben onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek  şekilde ileti göndererek hakaret suçunu işlediği belirtildi.

İddianamede, Şükür'ün söz konusu suçla ilgili ifadesinin alınması için  tüm adreslerinden arandığı ancak bulunamadığı için ifadesinin alınamadığı  belirtilerek, "Sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" suçundan 3  aydan 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

 

 
 
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