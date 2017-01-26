Fenerbahçe'nin gözdesi isyanda!
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FENERBAHÇE'NİN GÖZDESİ İSYANDA!

Fenerbahçe'nin gözdesi isyanda!

Fenerbahçe'nin transfer gündemine gelen Belçika Ligi Eupen'in Nijeryalı golcüsü Henry Onyekuru, kulübünün Celtic'e transfer olmasına izin vermediğini açıkladı.

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Fenerbahçe'nin transfer gündemine gelen Belçika Ligi Eupen'in Nijeryalı golcüsü Henry Onyekuru, kulübünün Celtic'e transfer olmasına izin vermediğini açıkladı.

Celtic'in resmi teklif yaptığı 19 yaşındaki forvet Afrika basınına yaptığı açıklamada, "Eupen, transferimde komik davranıyor. Kendi çıkarları için benim ve menajerimin sinirlerini bozuyor. Eğer iyi bir teklif gelirse, Ocak ayında beni bırakacaklarına söz vermişlerdi. Şu anda iyi teklifler var ancak kendi menajerleri ile anlaşmamı ve ilgilenmememe rağmen CSKA Moskova'ya transfer olmamı istiyorlar. Bu adil değil ve kabul edilemez" dedi.

Eupen formasıyla 22 maçta 10 gol atan Onyekuru ile Fenerbahçe, CSKA Moskova, RB Leipzig, Hoffeinheim ve Liverpool da ilgileniyor.

 
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