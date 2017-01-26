Fuat Çapa: "Tamamen lige konsantre olacağız"
﻿
Site İçi Arama
﻿

FUAT ÇAPA: "TAMAMEN LİGE KONSANTRE OLACAĞIZ"

Fuat Çapa: "Tamamen lige konsantre olacağız"

Boluspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, maça iyi başladıklarını, rakiplerinin ise hızlı hücumlarla pozisyon bulmaya çalıştığını aktardı.

245 Okunma

Boluspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, maça iyi başladıklarını, rakiplerinin ise hızlı hücumlarla pozisyon bulmaya çalıştığını aktardı.

Maçın ilk yarısında pozisyonlar bulduklarını ancak son paslarda başarılı olamadıklarını ifade eden Çapa, "1-0 öne geçtikten sonra da oyunu daha iyi kontrol edebilirdik. İkinci yarıda hava şartlarının da etkisiyle yerden oynama daha zor oldu. Bu tür havada daha çok uzun top kullanmanız gerekir. Biz de maalesef kendi alanımızda kısa toplar yaptık." değerlendirmesinde bulundu. 

Rakiplerinin son dakikalarda bulduğu pozisyonu gole çevirdiğini belirten Çapa, "Bugünkü maçta galip gelip akşamki karşılaşmayı bekleyecektik ama şu anda ona da gerek kalmadı. Bundan sonraki süreçte tamamen lige konsantre olacağız." ifadelerini kullandı.

 
ETİKETLER #Boluspor
Boluspor kupada havlu attı
İşte TFF 1. Lig'de haftanın hakemleri
Necip Çarıkçı'dan Fuat Çapa açıklaması
TFF 1. Lig'de görünüm
Sivasspor - Boluspor maçı ardından
Sivasspor 3 - Boluspor 1
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿