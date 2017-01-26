Diarra'nın yeni adresi belli oldu!
﻿
Site İçi Arama
﻿

DİARRA'NIN YENİ ADRESİ BELLİ OLDU!

Diarra'nın yeni adresi belli oldu!

Antalyaspor deneyimli oyuncu Lamine Diarra ile yollarını resmen ayırdı. Kırmızı-Beyazlı kulüp Diarra'ya teşekkür ederken şu mesajı yayınladı.

752 Okunma

Antalyaspor deneyimli oyuncu Lamine Diarra ile yollarını resmen ayırdı. Kırmızı-Beyazlı kulüp Diarra'ya teşekkür ederken şu mesajı yayınladı.

"Antalyasporumuza verdiği hizmetler için Lamine Diarra'ya teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz!"

Geçtiğimiz sezon Göztepe'de kiralık olarak görev alan Diarra'nın TFF 1. Lig ekibi Elazığspor ile dirsek temasında olduğu ve prensipte anlaştığı belirtildi. 5 sezon aralıksız Antalyaspor formasını terleten Diarra, sezon öncesi teknik direktör Morais'in raporu doğrultusunda kadro planlamasında düşünülmemişti. Geçen sezonun ikinci yarısını Göztepe takımında kiralık olarak geçiren oyuncu 14 karşılaşmada 3 gol kaydetti.

 
 
Eto'o'nun ziyareti olay oldu!
Antalyaspor için Tomas Kosut iddiası
İşte TFF 1. Lig'de haftanın hakemleri
Çalımbay hedefi belirledi
Süper Lig'de 19. haftanın hakemleri
El Kabir'in idmandaki hırsı dikkat çekiyor
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿