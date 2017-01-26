DENİZLİSPOR'DAN PEROVİÇ AÇIKLAMASI!

Slavko Peroviç'in Denizlispor'a bilgi vermeden Manisaya gitmesi ve bugünkü antrenmana katılmayarak, Manisaspor'la transfer görüşmeleri yapması Ege'nin iki köklü kulübü arasında gerginliğe yol açtı.
Denizlispor Futbol Şube Sorumlusu Asbaşkan Ali Fırat, sosyal medyada ortaya atılan iddialara göre Manisaspor ile anlaştığı öne sürülen futbolcuları Slavko Perovicin kendilerine hiç bir bilgi verden Manisaspor yetkilileri ile temasa geçtiği ve Manisaya gittiğini belirlediklerini ve gugün yapılan antrenmanda yer almayan Perovic için, noter çağırılarak tutanak tuttuklarını açıkladı.
Olayla ilgili açıklamada bulunan Asbaşkan Ali Fırat: Perovic kulübümüzün sözleşmeli oyuncusudur. Alacaklarının büyük bir kısmı gecikmeli de olsa kendisine ödenmiştir. Manisaspor Kulübü oyuncunun alacaklarını gerekçe göstererek, oyuncumuz ile iletişime geçmiş ve kendisini etkilemeye çalışmıştır. Manisasporun sergilemiş olduğu bu davranış etik açıdan doğru değildir. Spor ruhuna yakışmayan bu davranışı gerçekleştirmeleri bizim için üzücüdür. Bu transferi gerçekleştirmek istiyorlarsa ilk önce bizimle temasa geçmeleri gerekirdi. Biz Perovice yaptığımız ödeme dekontlarını ve ilgili sözleşmeleri gerekli yerlere ulaştırarak hukuki süreci başlatacağız dedi.