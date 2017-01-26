Denizlispor'dan Peroviç açıklaması!
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DENİZLİSPOR'DAN PEROVİÇ AÇIKLAMASI!

Denizlispor'dan Peroviç açıklaması!

Peroviç'in Denizlispor'a bilgi vermeden Manisaya gitmesi ve bugünkü antrenmana katılmayarak, Manisaspor'la transfer görüşmeleri yapması Ege'nin iki köklü kulübü arasında gerginliğe yol açtı.

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Slavko Peroviç'in Denizlispor'a bilgi vermeden Manisaya gitmesi ve bugünkü antrenmana katılmayarak, Manisaspor'la transfer görüşmeleri yapması Ege'nin iki köklü kulübü arasında gerginliğe yol açtı.

Denizlispor Futbol Şube Sorumlusu Asbaşkan Ali Fırat, sosyal medyada ortaya atılan iddialara göre Manisaspor ile anlaştığı öne sürülen futbolcuları Slavko Perovicin kendilerine hiç bir bilgi verden Manisaspor yetkilileri ile temasa geçtiği ve Manisaya gittiğini belirlediklerini ve gugün yapılan antrenmanda yer almayan Perovic için, noter çağırılarak tutanak tuttuklarını açıkladı.

Olayla ilgili açıklamada bulunan Asbaşkan Ali Fırat: Perovic kulübümüzün sözleşmeli oyuncusudur. Alacaklarının büyük bir kısmı gecikmeli de olsa kendisine ödenmiştir. Manisaspor Kulübü oyuncunun alacaklarını gerekçe göstererek, oyuncumuz ile iletişime geçmiş ve kendisini etkilemeye çalışmıştır. Manisasporun sergilemiş olduğu bu davranış etik açıdan doğru değildir. Spor ruhuna yakışmayan bu davranışı gerçekleştirmeleri bizim için üzücüdür. Bu transferi gerçekleştirmek istiyorlarsa ilk önce bizimle temasa geçmeleri gerekirdi. Biz Perovice yaptığımız ödeme dekontlarını ve ilgili sözleşmeleri gerekli yerlere ulaştırarak hukuki süreci başlatacağız dedi.   

 
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