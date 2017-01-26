LEBRON'UN İSTEĞİ VAR!

NBA takımlarından Cleveland Cavaliersın yıldızı Lebron James, son haftalardaki kötü performansın ardından, kadronun genişletilmesi için, yönetime baskı yapmaya başladı.

NBA takımlarından Cleveland Cavaliersın yıldızı Lebron James, son haftalardaki kötü performansın ardından, kadronun genişletilmesi için, yönetime baskı yapmaya başladı.

James, her ne pahasına olursa olsun, kadroya yeni oyuncular katılmasını istiyor.

NBA'in son şampiyonu Cleveland Cavaliers, son 7 maçta 5 kez sahadan yenik ayrıldı. Bu maçlar arasında Golden State ve San Antonio gibi şampiyonluk adaylarından alınan yenilgiler de vardı. En büyük yıldızı Anthony Davis'ten yoksun New Orleans karşısında alınan son yenilgi ise Lebron James'in sabrını taşırmış görünüyor.

Kadrolarının çok dar olduğunu düşünen James, acilen takviye yapması için kamuoyu önünde yönetime seslendi. Sosyal medya hesabından, genel menajer David Griffin'e, kadro derinliğinin arttırılması yolunda açıkça çağrı yapan James; "33 yaşındayım ve kaybedecek zamanım yok." sözleriyle, üstü kapalı ayrılık tehdidinde de bulundu.

James'in kapalı kapılar ardında ise daha fazla lüks vergisi ödemek istemeyen yönetimi çok daha fazla sıkıştırdığı söyleniyor. Kadro darlığı nedeniyle hiç dinlenme fırsatı bulamadıklarını vurgulayan James, geçtiğimiz günlerde; "Ya Kyrie Irving ya da bana birşey olursa. Takımın tek bir sakatlığı bile kaldıracak lüksü yok. Umarım yönetimimiz, geçen sezon kazandığımız şampiyonlukla tatmin olmamıştır" demişti.

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