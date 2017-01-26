İşte TFF 1. Lig'de haftanın hakemleri
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İŞTE TFF 1. LİG'DE HAFTANIN HAKEMLERİ

İşte TFF 1. Lig'de haftanın hakemleri

Ligin 19. haftasında yapılacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler açıklandı.

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TFF 1. Lig'in 19. haftasında yapılacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 1. Lig'in 19. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler şunlar:

27 Ocak Cuma:

18.00 Balıkesirspor-Giresunspor: Erkan Özdamar

28 Ocak Cumartesi:

13.00 Denizlispor-Adana Demirspor: Emre Malok

18.00 Büyükşehir Gaziantepspor-Bandırmaspor: Murat Özcan

29 Ocak Pazar:

13.00 Boluspor-Elazığspor: Caner Ak

14.30 Manisaspor-Ümraniyespor: Mustafa İlker Coşkun

16.00 Mersin İdmanyurdu-Sivasspor: Hakan Ceylan

16.00 Samsunspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Abdulkadir Bitigen

18.30 Altınordu-Göztepe: Kutluhan Bilgiç

30 Ocak Pazartesi:

18.30 Şanlıurfaspor-Eskişehirspor: Özgüç Türkalp
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