Ersan Gülüm kontrolden geçti
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ERSAN GÜLÜM KONTROLDEN GEÇTİ

Ersan Gülüm kontrolden geçti

Beşiktaş'ın eski oyuncusu Ersan Gülüm sağlık kontrolünden geçti.

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Beşiktaş'ın geçen sezon Çin'e 7 milyon avroya sattığı Ersan Gülüm, siyah beyazlı takım için sağlık kontrolünden geçti. 

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