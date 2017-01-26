CAVALİERS UZATMADA KAYBETTİ

Doğu Konferansı lideri Cleveland Cavaliers, Quicken Loans Arena'da ağırladığı Sacramento Kings'e uzatmada 116-112 mağlup oldu.
Cavaliers'ta LeBron James'in 24 sayı, 13 ribaunt, 11 asistlik "triple-double"ı yenilgiyi önleyemedi. Son 8 maçta 6. olmak üzere 14. yenilgisini yaşayan son şampiyon Cavaliers'ta Kevin Love 21 sayı, 16 ribauntla "double-double" yaptı. Ev sahibi ekipte Kyrie Irving 20, Iman Shumpert 16 sayı attı.
Sezonun 18. maçını kazanan Kings'te DeMarcus Cousins, 28 sayı, 11 ribaunt, 9 asistle galibiyette başrol oynadı. Konuk takımda Darren Collison 23, Garrett Temple ve Malachi Richardson 12'şer sayılık katkı sağladı.
NBA'e 4 maçla devam edilecek.
Sonuçlar
Cleveland Cavaliers-Sacramento Kings: 112-116 (uzatmada)
Boston Celtics-Houston Rockets: 120-109
Brooklyn Nets-Miami Heat: 106-109
Chicago Bulls-Atlanta Hawks: 114-119
Milwaukee Bucks-Philadelphia 76ers: 109-114
Memphis Grizzlies-Toronto Raptors: 101-99
New Orleans Pelicans-Oklahoma City Thunder: 105-114
Charlotte Hornets-Golden State Warriors: 103-113
Dallas Mavericks-New York Knicks: 103-95
Portland Trail Blazers-Los Angeles Lakers: 105-98