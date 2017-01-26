Cavaliers uzatmada kaybetti
﻿
Site İçi Arama
﻿

CAVALİERS UZATMADA KAYBETTİ

Cavaliers uzatmada kaybetti

Doğu Konferansı lideri Cleveland Cavaliers ise Sacramento Kings'e uzatmada 116-112 kaybetti.

200 Okunma

Doğu Konferansı lideri Cleveland Cavaliers, Quicken Loans Arena'da ağırladığı Sacramento Kings'e uzatmada 116-112 mağlup oldu.

Cavaliers'ta LeBron James'in 24 sayı, 13 ribaunt, 11 asistlik "triple-double"ı yenilgiyi önleyemedi. Son 8 maçta 6. olmak üzere 14. yenilgisini yaşayan son şampiyon Cavaliers'ta Kevin Love 21 sayı, 16 ribauntla "double-double" yaptı. Ev sahibi ekipte Kyrie Irving 20, Iman Shumpert 16 sayı attı.

Sezonun 18. maçını kazanan Kings'te DeMarcus Cousins, 28 sayı, 11 ribaunt, 9 asistle galibiyette başrol oynadı. Konuk takımda Darren Collison 23, Garrett Temple ve Malachi Richardson 12'şer sayılık katkı sağladı.

NBA'e 4 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Cleveland Cavaliers-Sacramento Kings: 112-116 (uzatmada)

Boston Celtics-Houston Rockets: 120-109

Brooklyn Nets-Miami Heat: 106-109

Chicago Bulls-Atlanta Hawks: 114-119

Milwaukee Bucks-Philadelphia 76ers: 109-114

Memphis Grizzlies-Toronto Raptors: 101-99

New Orleans Pelicans-Oklahoma City Thunder: 105-114

Charlotte Hornets-Golden State Warriors: 103-113

Dallas Mavericks-New York Knicks: 103-95

Portland Trail Blazers-Los Angeles Lakers: 105-98

ETİKETLER
"Gençlerbirliği ile Ankara'ya yakışan bir maç..."
Osmanlıspor, Kırklarelispor'u rahat geçti
Karşıyaka'da sakatların son durumu
Yüzücüler Ankara'da!
2
Menemen Belediyespor - Gençlerbirliği maçı sonrası
Gençlerbirliği yenilgiyi de tattı!
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿