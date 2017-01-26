Westbrook'tan bir triple double daha
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WESTBROOK'TAN BİR TRİPLE DOUBLE DAHA

Westbrook'tan bir triple double daha

Westbrook'un sezonun 23'üncü "triple-double"ını yaptığı maçta, Oklahoma City Thunder, New Orleans Pelicans'ı 114-105 mağlup etti.

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Batı Konferansı 6'ncısı Oklahoma City Thunder, Smoothie King Center'da konuk olduğu New Orleans Pelicans'ı 114-105'lik skorla geçti.

Thunder'ın yıldız basketbolcusu Russell Westbrook, 27 sayı, 12 ribaunt, 10 asistlik performansıyla sezonun 23'üncü, kariyerinin 60'ıncı "triple-double"ını yaptı. Steven Adams'ın 20 sayı, 11 ribauntla "double-double"lık performans ortaya koyduğu konuk takımda, Victor Oladipo 15 sayı buldu.

Sezonun 28. mağlubiyetini yaşayan Pelicans'ta E'Twaun Moore 18, Solomon Hill, Jrue Holiday ve Tyreke Evans 14'er sayı buldu. Milli basketbolcu Ömer Aşık, 3 dakika görev yaptığı maçta istatistik üretemedi.

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