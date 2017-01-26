ERSAN'DAN BUCKS'A 17 SAYI

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, Ersan İlyasova'nın 17 sayı attığı maçta Milwaukee Bucks'ı deplasmanda 114-109 yendi.
NBA'e 10 maçla devam edildi. Doğu Konferansı 12'ncisi Philadelphia, BMO Harris Bradley Center'da konuk olduğu Milwaukee'yi 114-109 mağlup ederek 17. galibiyetine ulaştı.
Gerald Henderson'ın 20, Dario Saric'in 17 sayı attığı Philadelphia'da, Nerlens Noel 16 sayı, 13 ribauntla "double-double" yaptı. Konuk takımda milli basketbolcu Ersan İlyasova, 26 dakika süre aldığı maçı 17 sayı, 9 ribaunt, 2 asist, 1 top çalmayla tamamladı.
Bu sezon 24. maçını kaybeden Bucks'ta Greg Monroe 28, Jabari Parker 20 sayıyla oynadı. Ev sahibi ekipte Giannis Antetokounmpo, 17 sayı, 12 ribauntla "double-double"lık performans sergiledi.
Warriors, Hornets engelini aştı
Batı Konferansı lideri Golden State Warriors, Charlotte Hornets'ı 113-103'lük skorla geçerek 39. galibiyetini elde etti.
Time Warner Cable Arena'da oynanan maçta Kevin Durant 33, Stephen Curry 28 sayıyla Warriors'a galibiyeti getirdi. Konuk ekipte Klay Thompson 19, Draymond Green 13 sayı kaydetti.
Hornets'ta Kemba Walker'ın 26, Nicolas Batum'un 16, Michael Kidd-Gilchrist'in 15 sayısı sezonun 23. mağlubiyetini engelleyemedi.