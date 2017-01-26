PODOLSKİ'DEN İDDİALARA YANIT!

Lukas Podolski hakkındaki transfer haberlerine son noktayı koydu. Japon kulübü Vissel Kobe’nin ısrarla istediği 31 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmediğini söyledi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Podolski, “Benim hayatım burada çok güzel. Kulüple iletişim halindeyiz, konuşuyoruz, gitmek istemiyorum. İnsanlar geçen hafta bu konuyu fazla konuştu. Ben yüz yüze konuştum. Çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Çünkü herkes konuşuyor ve uydurma haberler yapılıyor. Türkiye’yi, Galatasaray’ı sevmediğim gibi iftiralar atılıyor” dedi.

Ailesinin ve kendisinin evden ayrıldığı yönündeki haberleri de yalanlayan Podolski, “Bunlar dedikodu ve kötü şeyler. Asla böyle bir şey yok. İnsanlar benim ailemi bilmiyor, nereden bilip yazıyorlar. Birşey olmadığı halde neyin açıklamasını yapayım. Yarın evime gelin, size çay ısmarlayayım görün” ifadelerini kullandı.

Takımdaki geleceğini de değerlendiren Alman yıldız, “Ben hâlâ buradayım, gördüğünüz gibi maçlarıma çıkıp oynuyorum. Kupa benim için diğer maçlar gibiydi. Bir sakatlıktan çıktım, bu zamanlar oynamaya ihtiyacım var. Hafta sonu kötü bir maç kaybettik. Şampiyon olmak istiyoruz. Şimdi önümüzdeki maça odaklanmalıyız. Cumartesi günü Akhisar'la önemli bir karşılaşmamız var. İkinci yarıda ilk kez taraftarımızın karşısına çıkacağız” şeklinde konuştu.