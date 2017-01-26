Galatasaray, Pato'yu bitiriyor
﻿
Site İçi Arama
﻿

GALATASARAY, PATO'YU BİTİRİYOR

Galatasaray, Pato'yu bitiriyor

Galatasaray, Villarreal'den Alexandre Pato için tekrar girişimlere başladı.

438 Okunma

Forvet arayışını sürdüren Galatasaray'ın hedefinde Villarreal'in Brezilyalı yıldızı Alexandre Pato var. 28 yaşındaki Brezilyalı forvetle büyük oranda anlaşıldı, İspanyol kulübü ile pazarlıklar sürdürülüyor.

Villarreal'in Pato'nun bonservis bedelini 12 milyon avrodan 6 milyon avroya çektiği öğrenildi. Internacional'de ismini duyuran Pato, 7 sezon Milan'da top koşturdu. Corinthians, Sao Paulo ve Chelsea formalarını da giyen Brezilyalı, sezon başında 3 milyon avroya Villarreal'e transfer olmuştu. 

Pato, 24 resmi maçta 6 gol attı, 4 gol pası verdi. 

ETİKETLER #Galatasaray
Podolski'den iddialara yanıt!
Süper Lig'de 19. haftanın hakemleri
Riera: "Kadıköy'deki şampiyonluğu unutamıyorum"
"Dursun Özbek'e köstek olmamalıyız"
Pato için Çin iddiası!
Galatasaray çeyrek finalde
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿