GALATASARAY, PATO'YU BİTİRİYOR

Forvet arayışını sürdüren Galatasaray'ın hedefinde Villarreal'in Brezilyalı yıldızı Alexandre Pato var. 28 yaşındaki Brezilyalı forvetle büyük oranda anlaşıldı, İspanyol kulübü ile pazarlıklar sürdürülüyor.
Villarreal'in Pato'nun bonservis bedelini 12 milyon avrodan 6 milyon avroya çektiği öğrenildi. Internacional'de ismini duyuran Pato, 7 sezon Milan'da top koşturdu. Corinthians, Sao Paulo ve Chelsea formalarını da giyen Brezilyalı, sezon başında 3 milyon avroya Villarreal'e transfer olmuştu.
Pato, 24 resmi maçta 6 gol attı, 4 gol pası verdi.