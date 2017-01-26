FENERBAHÇE'DEN BREZİLYA SEFERİ!

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım müjdeyi verdi, transfer çalışmaları hızlandı. Avrupa'da yapılan transfer görüşmelerinden olumsuz yanıt alan sarı lacivertliler, ihtiyaç duyduğu orta saha oyuncusunu Brezilya'da buldu.

Bir dönem Manchester United ve Porto gibi kulüplerin formasını giyen Anderson'a teklif götürüldü. 107 yıllık kulüp tarihinde ilk kez küme düşen Internacional'de oynayan Anderson'un, yeniden Avrupa'ya dönmek istediği belirtiliyor.

Internacional'in küme düşmesiyle serbest kaldığı iddia edilen yıldız futbolcudan, birkaç gün içinde net cevap bekleniyor. Anderson, bu sezon Internacional'de 50 maçta forma giydi ve 1 gol attı, 6 gol pası verdi.

Anderson'dan cevap beklenirken Mehmet Ekici ısrarı da sürdürülüyor. Trabzonspor'un, 2 milyon avroluk teklife olumlu dönüş yapması öngörülüyor. Sonuç alınamaması halinde ise, Mehmet Ekici'nin sezon sonu serbest kalması beklenecek.