Millilerin rakipleri belli oldu
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MİLLİLERİN RAKİPLERİ BELLİ OLDU

Millilerin rakipleri belli oldu

2019 Avrupa Ümitler Şampiyonası Elemeleri için kuralar çekildi.

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Ümit Milli Futbol Takımı'nın 2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri grup aşamasındaki rakipleri belli oldu.

UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde Türkiye; İsveç, Belçika, Macaristan, Kıbrıs Rum Kesimi ve Malta ile 6. grupta yer aldı.

Toplam 54 takımın 9 grupta mücadele edeceği Avrupa Şampiyonası Elemeleri sonunda grup liderleri doğrudan finallere katılmaya hak kazanacak.

Tüm grupların en iyi 4 ikincisi ise ikişerli olarak birbiriyle eşleşecek ve 12-20 Kasım 2018'de play-off oynayacak. Çift maç eliminasyon sistemiyle oynanacak play-off maçları sonunda 2 takım daha finallere yükselecek.

Ev sahibi İtalya ise 12 takımla düzenlenecek finallere doğrudan katılacak.

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