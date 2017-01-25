ŞAMPİYON BUZ HOKEYCİLER YURDA DÖNDÜ

Buz hokeyinde Dünya 20 Yaş Altı Erkekler Şampiyonası finalinde Çin'i 2-1 yenerek şampiyon olan Türk Milli Takımı, İstanbul'a döndü.

Buz hokeyinde Dünya 20 Yaş Altı Erkekler Şampiyonası finalinde Çin'i 2-1 yenerek şampiyon olan Türk Milli Takımı, İstanbul'a döndü.

Yeni Zelanda'nın Dunedin kentinde düzenlenen turnuvada şampiyonluğa ulaşan millileri, Atatürk Havalimanı'nda Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Bülent Akay ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı.

Başkan Akay, havalimanında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sporcularının çok önemli bir başarı elde ettiğini kaydetti.

Türkiye'nin buz hokeyinde önemli yatırımlar yaptığını belirten Akay, "Çocuklarımızla gurur duyuyoruz. Buz hokeyinde tarihimizdeki en önemli başarıyı gerçekleştirdiler. Tüm Türkiye'ye güzel bir hediye verdiler. Onları yürekten kutluyorum. İnşallah çok daha iyi başarılar gelecek." dedi.

Akay, sporcularının namağlup şekilde şampiyonluğa ulaştığını anımsatarak, "Türk sporcusuna imkan verildiğinde neler yapabileceğini dünyanın bir diğer ucunda Yeni Zelanda'da gösterdiler. Namağlup bir şekilde şampiyon olmayı başardılar. Bu başarı A Milli Takım'a da yansıyacaktır. Büyük başarılar elde etmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Mc Adams: "Çok istedik ve şampiyon olduk"

20 Yaş Altı Milli Takımı Antrenörü Keith Mc Adams, turnuvaya özveriyle hazırlandıklarını ve şampiyonluğu hak ettiklerini söyledi.

Adams, son 3 yıldır milli takım bünyesinde görev yaptığını hatırlatarak, "Başarımızın en önemli sebebi federasyonumuzun ve takımın büyük bir uyum içinde çalışmasıdır. Yeni Zelanda ve Çin karşısında çok zorlu maçlara çıktık ancak kazanmayı başardık." şeklinde görüş belirtti.

Türkiye'ye güzel bir armağan vermek için mücadele ettiklerini anlatan ay-yıldızlı ekibin kaptanı Emrah Savaş da zorlu bir turnuvayı şampiyon tamamladıklarını dile getirdi.

"Turnuvaya giderken şampiyon olacağımıza inanıyordum." diyen Emrah Savaş, şöyle konuştu:

"Buradan ayrılırken terör olayları yaşanıyordu. Bu başarı, halkımızın yüzünü güldürdüyse, sevindirdiyse ne mutlu bize. Çok istedik ve şampiyon olduk. İnancımızı hiçbir zaman yitirmedik. Yarı finalde Yeni Zelanda karşısında 2-0 geriye düştüğümüzde bile mücadeleyi bırakmadık. İnancımız tamdı ve bunu sahaya yansıttık. Çok şükür Çin'i de mağlup ederek şampiyon olduk."

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