"KULÜP TARİHİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR BAŞARI"

Gravelines takımını 87-77 yenen ve son 16 turuna yükselen Demir İnşaat Büyükçekmece'nin başantrenörü Özhan Çıvgın, çok önemli bir başarı elde ettiklerini söyledi.

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. tur L Grubu'nda Fransa'nın Gravelines takımını 87-77 yenen ve son 16 turuna yükselen Demir İnşaat Büyükçekmece'nin başantrenörü Özhan Çıvgın, çok önemli bir başarı elde ettiklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Çıvgın, son 16 turuna yükseldikleri için mutlu olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Çok iyi oynamadık ama kazanmayı bildik. Bizim için şartlar gerçekten zor. Birçok oyuncumuz sakatlıklarından dolayı aramızda değildi. Çocuklar ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştılar. İki gün sonra Trabzonspor Medical Park maçımız var. Kadroda kayıplar vererek devam ediyoruz. Son 16 turuna kalmak kulüp tarihi için çok önemli bir başarı. Kısıtlı imkanlarla elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz."

Gravelines cephesi

Gravelines Başantrenörü Christian Monschau ise kazanmak için yeterli çabayı gösteremediklerini belirtti.

Monschau, galibiyetin Demir İnşaat Büyükçekmece için çok daha önemli olduğunu aktararak, "Tansiyonu yüksek bir oyundu. Demir İnşaat Büyükçemece daha baskılı oynadı. Ayrıca cumartesi günü kendi ligimizde çok zor bir maç oynadık. Buna rağmen ikinci yarıda iyi bir mücadele gösterdiğimize inanıyorum. Maalesef kazanmak için yeterli çabayı gösteremedik ve kaybettik." ifadelerini kullandı.

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