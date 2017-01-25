"Kulüp tarihi için çok önemli bir başarı"
﻿
Site İçi Arama
﻿

"KULÜP TARİHİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR BAŞARI"

"Kulüp tarihi için çok önemli bir başarı"

Gravelines takımını 87-77 yenen ve son 16 turuna yükselen Demir İnşaat Büyükçekmece'nin başantrenörü Özhan Çıvgın, çok önemli bir başarı elde ettiklerini söyledi.

184 Okunma

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. tur L Grubu'nda Fransa'nın Gravelines takımını 87-77 yenen ve son 16 turuna yükselen Demir İnşaat Büyükçekmece'nin başantrenörü Özhan Çıvgın, çok önemli bir başarı elde ettiklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Çıvgın, son 16 turuna yükseldikleri için mutlu olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Çok iyi oynamadık ama kazanmayı bildik. Bizim için şartlar gerçekten zor. Birçok oyuncumuz sakatlıklarından dolayı aramızda değildi. Çocuklar ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştılar. İki gün sonra Trabzonspor Medical Park maçımız var. Kadroda kayıplar vererek devam ediyoruz. Son 16 turuna kalmak kulüp tarihi için çok önemli bir başarı. Kısıtlı imkanlarla elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz."

Gravelines cephesi

Gravelines Başantrenörü Christian Monschau ise kazanmak için yeterli çabayı gösteremediklerini belirtti. 

Monschau, galibiyetin Demir İnşaat Büyükçekmece için çok daha önemli olduğunu aktararak, "Tansiyonu yüksek bir oyundu. Demir İnşaat Büyükçemece daha baskılı oynadı. Ayrıca cumartesi günü kendi ligimizde çok zor bir maç oynadık. Buna rağmen ikinci yarıda iyi bir mücadele gösterdiğimize inanıyorum. Maalesef kazanmak için yeterli çabayı gösteremedik ve kaybettik." ifadelerini kullandı.

 
ETİKETLER
"Gençlerbirliği ile Ankara'ya yakışan bir maç..."
Osmanlıspor, Kırklarelispor'u rahat geçti
Karşıyaka'da sakatların son durumu
Yüzücüler Ankara'da!
1
Menemen Belediyespor - Gençlerbirliği maçı sonrası
Gençlerbirliği yenilgiyi de tattı!
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿