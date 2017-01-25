Advocaat: "Gelecek vaat eden 3-4 oyuncumuzu gördük"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 6. ve son haftasında yaptıkları ve 3-0 kazandıkları Amed Sportif Faaliyetler maçında forma giyen genç oyuncuların performansından memnun olduğunu söyledi.

Ülker Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Hollandalı teknik adam, "Elimizde çok iyi genç oyuncularımız var. Bazılarının antrenmanda bizimle olmalarına, A takımın parçası olmalarına, belki A takımla maç oynamalarına izin vereceğiz. Onlara bu şansı vereceğiz. Gelecek vaat eden 3-4 oyuncumuz olduğunu görme şansı yakaladık. İyi iş çıkardıklarını düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Türkiye Kupası son 16 turunda yapacakları Beşiktaş maçından önce 29 Ocak Pazar günü deplasmanda oynayacakları Kayserispor karşılaşmasını düşündüklerini aktaran Advocaat, "Beşiktaş ile ilgili bir şey söylemeyeceğim. Pazar günü bir maçımız var. O karşılaşma, bizim için çok önemli. Beşiktaş maçı, Kayserispor karşılaşmasından sonra gelecek." ifadelerini kullandı.