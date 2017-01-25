BEŞİKTAŞ FORMALİTE MAÇINI KAZANDI!

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 14. ve son haftasında Beşiktaş Sompo Japan, Alman ekibi MHP Riesen'i 88-85 yendi.

Beşiktaş Sompo Japan: 88 - MHP Riesen: 85

Salon: Beşiktaş Akatlar Arena

Hakemler: Vicente Bulto (İspanya), Radomir Vojinovic (Karadağ), Borys Shulga (Ukrayna)

Beşiktaş Sompo Japan: Kenan Sipahi 3, Weems 6, Roll 14, Strawberry 16, Stimac 17, Thompson 7, Sertaç Şanlı 7, Clark 14, Erkan Veyseloğlu, Doğan Şenli, Muratcan Güler 2, Şafak Edge 2

MHP Riesen: Cotton 9, Martin 11, Trice 11, Hammonds 8, Thiemann 2, Cooley 12, Breunig 3, Toppert 9, Loesing 8, Crawford 12

1. Periyot: 24-22

Devre: 42-33

3. Periyot: 61-55

Beş faulle çıkan: 39.53 Cooley (MHP Riesen)

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 14. ve son haftasında Beşiktaş Sompo Japan, Alman ekibi MHP Riesen'i 88-85 yendi.

Liderliği daha önce garantileyerek son 16 turunda mücadele hakkı kazanan siyah-beyazlı takım, grup maçlarını 12 galibiyetle tamamladı. MHP Riesen ise 6. yenilgisini aldı.

Siyah-beyazlı takım, maçın ilk dakikasından itibaren üstünlüğünü rakibine kabul ettirdi. Roll'ün üç sayılık basketiyle 6. dakikada 6 sayılık (13-7) üstünlük yakalayan Beşiktaş Sompo Japan, ilk çeyreği de 24-22 önde tamamladı.

Maçın ikinci periyoduna savunmada iyi başlayan ev sahibi ekip, rakibi karşısında 4,5 dakika sayı yemedi. Hücumda da etkili oyununu sürdüren Beşiktaş Sompo Japan, Stimac'ın pota altı basketiyle 17. dakikada farkı 16 sayıya çıkardı: 42-26. Siyah-beyazlı takım, kalan dakikalarda hücumdaki konsantrasyonunu kaybedince sayı bulamasa da soyunma odasına 42-33 önde gitti.

MHP Riesen, ilk yarının son dakikalarıdaki iyi oyununu ikinci yarıya taşıdı ve Trice'ın üç sayılık baketiyle 27. dakikada farkı 4 sayıya indirdi: 54-50. Thompson'ın üç sayılık basketiyle toparlanan Beşiktaş Sompo Japan, maçın üçüncü çeyreğini 61-55 önde geçti.

Konuk ekip, maçın son dakikasına kadar oyunu bırakmadı ve Cotton'ın üç sayılık basketiyle 39. dakikada farkı bir sayıya (81-80) indirdi. Thompson ile kritik bir basket bulan Beşiktaş Sompo Japan, Roll'ün sayılarıyla karşılaşmayı 88-85 kazandı.