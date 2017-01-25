"Ciddiyetimizle ilk 15 dakika muazzam oynadık"
﻿
Site İçi Arama
﻿

"CİDDİYETİMİZLE İLK 15 DAKİKA MUAZZAM OYNADIK"

"Ciddiyetimizle ilk 15 dakika muazzam oynadık"

Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Ufuk Sarıca, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde MHP Riesen'i 88-85 yendikleri maçta tecrübelerini ortaya koyduklarını söyledi.

256 Okunma

Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Ufuk Sarıca, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde MHP Riesen'i 88-85 yendikleri maçta tecrübelerini ortaya koyduklarını söyledi.

Sarıca, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, grubun sert takımlarından birine karşı iyi oynadıklarını belirterek, "Tamamen prestij maçıydı. Ciddiyetimizle ilk 15 dakika muazzam oynadık. Rakip son ana kadar oyundan kopmuyor. Yüzdeli dış atışlarla oyuna ortak oldular. Tecrübemizle maçı kazanmak bizi sevindiriyor." dedi.

Ufuk Sarıca, organizasyonda en güçlü grupta birinci olmanın ilerisi için kendilerine umut verdiğini kaydetti. 

MHP Riesen Başantrenörü John Patrick ise Beşiktaş Sompo Japan'ın grubun en iyi takımı olduğunu ve lider olmayı hak ettiğini dile getirdi.

 
ETİKETLER #Beşiktaş
Beşiktaş formalite maçını kazandı!
Fenerbahçe'den Mehmet Ekici açıklaması!
Caner antrenmanda
Mahkeme Beşiktaş'a seçim erteletti
Asena Atalay'dan Caner Erkin'e ikinci şok
Beşiktaş Kayserispor ile kapatıyor..
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿