Orduspor'un elektrikleri kesildi!
﻿
Site İçi Arama
﻿

ORDUSPOR'UN ELEKTRİKLERİ KESİLDİ!

Orduspor'un elektrikleri kesildi!

Ekonomik sıkıntıları nedeniyle Spor Toto 3. Lig'e kadar düşen Orduspor Kulübünün eski dönemden kalan borçlarından dolayı tesislerindeki elektrikler kesildi. 

394 Okunma

Ekonomik sıkıntıları nedeniyle Spor Toto 3. Lig'e kadar düşen Orduspor Kulübünün eski dönemden kalan borçlarından dolayı tesislerindeki elektrikler kesildi. 

Mor-beyazlı ekibin bu akşam yaptığı antrenmandan sonra tesislere gelen elektrik idaresi görevlileri, elektriği kesti.

Kulüp başkanı Yaşar Pamuk, yaptığı açıklamada, eski dönemden kalan borçlar nedeniyle kulübün Durugöl Mahallesi'ndeki tesislerinin elektriklerinin kesildiğini söyledi. 

Kulübün karanlığa gömüldüğünü ve futbolcuların mum ışığında akşam yemeğini yediklerini belirten Pamuk, "Sorunun çözülememesi nedeniyle futbolcuları otellere yerleştirmek zorunda kaldık. Orduspor camiası olarak bu sorunun kısa sürede çözülmesini bekliyoruz." diye konuştu. 

Yaşar Pamuk, 50 yıllık kulübü amatör kümeye düşürmemek için mücadele verdiklerini, bu mücadele içerisindeyken böyle sorunlarla karşılaşmalarının kendilerini üzdüğünü sözlerine ekledi. 

 
ETİKETLER #Orduspor
Spor Toto 3. Lig'de görünüm
Orduspor 3 - 12 Bingölspor 2
İlhan Cavcav anısına saygı duruşu
Orduspor - 12 Bingölspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
2 ve 3. Lig kulüplerine müjde!
Futbolda haftanın programı
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿