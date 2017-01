"SPORU, SİYASETİN DIŞINDA TUTMAK GEREKİYOR"

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, "Spor federasyonları birbirlerini destekler ve barışa, kardeşliğe giden yolda çaba sarf ederler" dedi.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, Doğan Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, Türkiye'de 10-14 Şubat tarihlerinde düzenlenecek ve aynı zamanda 2020 Tokyo Olimpiyatları'na puan verecek olan Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Şampiyonası öncesi İran'ın sporcularını göndermemesini değerlendirdi.

Metin Şahin ayrıca, "Spor federasyonları birbirlerini destekler ve barışa, kardeşliğe giden yolda çaba sarf ederler" dedi.



"BUGÜNDEN AZIĞIMIZI CEBİMİZE KOYARSAK RAHAT EDERİZ"



"2017'nin ilk aylarında, dünyanın çeşitli ülkelerinde olimpiyata puan veren turnuvalar yapılıyor" diyen Başkan Metin Şahin, ''Avrupa'nın en büyük turnuvalarının birinde milli takımımız, 3 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya ile 68 ülke arasında büyük bir başarı kazandı. Başlangıçta böyle başlamaları ve arkasından gelecek Şubat ayında Türkiye'de yapılacak olan uluslararası turnuva ve kulüpler Avrupa şampiyonası var. Bunların hepsi, Tokyo Olimpiyatları'na büyük puanlar veren müsabakalar. Türkiye 2020 hazırlıklarına hızlı bir şekilde devam ediyor. Alınan neticelerde şunu gösteriyor ki, bugünden azığımızı cebimize koyarsak son yıl çok rahat ederiz. 2020'ye katılım oranımızda yüksek bir şekilde olur ve madalya şansımız da artar. İnşallah bugünden başlayan bu çalışmalar neticesinde, 2017'nin başarılarla geçmesini temenni ediyorum. Sporcuların performansları ve aldıkları madalyalar, bu işin güzel gittiğini gösteriyor. Daha iyi olacak diye düşünüyorum'' diye konuştu.



"RUSYA, TÜRKİYE AÇIK TEKVANDO TURNUVASI'NA TAM KADRO KATILIYOR"



2016 yılında ülkemizde yapılan turnuvaya uçak krizi nedeniyle Rusya'dan 20 sporcu katılırken bu yıl ise tam kadro katıldıkları sorusuna Şahin, ''Spor dostluk, kardeşlik ve barışın ana temasıdır. Neticede, geçen şampiyonada kriz vardı. Ama bugün Rusya ile ilişkilerimiz düzeldi. Rusya Federasyonu Türkiye Açık Turnuvasına büyük bir katılım gösteriyor. Tebrik ediyorum, biz her zaman sporun barışı ve kardeşliği geliştirdiğine inanıyoruz. Eğer sorun bile olsa, spor ile birlikte bu sorunların aşılabileceğine inanıyoruz. Sevindirici bir gelişme. Ülkeler arasındaki ilişkilerde, sporun ne kadar güçlü olduğu bu şekilde ortaya çıkmış oluyor'' şeklinde konuştu.



"İRAN SPORCULARINI TÜRKİYE'YE GÖNDERMİYOR"



İran ve bazı ülkelerin Türkiye'de yapılacak olan turnuvaya katılmak istemeyecekleri hatırlatıldığında Başkan Metin Şahin, ''Sporu siyaset dışında tutmak gerekiyor. Avrupa ve Dünya yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla her zaman sporun birleştirici gücüne inanıyoruz. Sporun siyasete alet edilmemesi noktasında, arkadaşlarla hemfikiriz. Böyle bir karar, yanlış bir karardır. Ülkeler arasında problem bile olsa, o problemlerin çözülmesi, yumuşaması açısından da spor belirleyici bir rol oynar. İran'a biz dost gözüyle bakıyoruz. Biz oradaki turnuvalara her zaman katılmayı hedefliyoruz. Onlarında ülkemize gelmesini arzu ediyoruz. Dünya'da yapılan turnuvalarda ülkeler arasında problemler bile olsa, spor federasyonları birbirlerini destekler. Barışa ve kardeşliğe giden yolda çaba sarf ederler. İnşallah bu sorun çözülür diye düşünüyorum'' dedi.

ETİKETLER