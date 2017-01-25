Caner Koca: "Meyvelerini almaya başlıyoruz"
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CANER KOCA: "MEYVELERİNİ ALMAYA BAŞLIYORUZ"

Caner Koca: "Meyvelerini almaya başlıyoruz"

Caner Koca, Amed Sportif Faaliyetler karşısında erken gol atmanın avantajıyla rahat oynadıklarını ve maçtan galip ayrıldıklarını söyledi.

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Caner Koca, Amed Sportif Faaliyetler karşısında erken gol atmanın avantajıyla rahat oynadıklarını ve maçtan galip ayrıldıklarını söyledi.

Gençlerin de maç oynayarak geliştiğini ifade eden Caner, bu şekilde performanslarının arttığını belirtti ve meyvelerini toplamaya başladıklarını ifade etti.

Caner, "Maç oynayarak gelişiyoruz, performansımız artıyor. Meyvelerini almaya başlıyoruz. İnşallah daha iyi olacağız. Erken gol atmak her zaman daha avantajlı. İlk yarı rahat oyun oynadık ve sonrasında skoru koruduk" dedi.

 
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