KADİR ÖZDEMİR: "KÜÇÜKLÜĞÜMDEN BERİ HAYALİMDİ"

Kadir Özdemir, Amed Sportif Faaliyetler karşısında iyi oynayarak galip geldiklerini söyledi. Fenerbahçe formasını giymenin hayali olduğunu da ifade eden genç oyuncu, hayallerine ulaştığını belirtti.
Yayıncı kuruluşa açıklamalar yapan Kadir, "Gençlerbirliği deplasmanında ilk 11 oynamıştım. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksinde ise ilk kez ilk 11de sahaya çıktım. Hayallerime ulaştım. Küçüklüğümden beri hayalimdi. Soyunma odasındaki konuşmamızda da kazanmak için çıkmıştık, iyi oynayarak kazandık. Mutluyuz." dedi.