Kadir Özdemir: "Küçüklüğümden beri hayalimdi"
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KADİR ÖZDEMİR: "KÜÇÜKLÜĞÜMDEN BERİ HAYALİMDİ"

Kadir Özdemir: "Küçüklüğümden beri hayalimdi"

Kadir Özdemir, Amed Sportif Faaliyetler karşısında iyi oynayarak galip geldiklerini söyledi. Fenerbahçe formasını giymenin hayali olduğunu da ifade eden genç oyuncu, hayallerine ulaştığını belirtti.

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Kadir Özdemir, Amed Sportif Faaliyetler karşısında iyi oynayarak galip geldiklerini söyledi. Fenerbahçe formasını giymenin hayali olduğunu da ifade eden genç oyuncu, hayallerine ulaştığını belirtti.

Yayıncı kuruluşa açıklamalar yapan Kadir, "Gençlerbirliği deplasmanında ilk 11 oynamıştım. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksinde ise ilk kez ilk 11de sahaya çıktım. Hayallerime ulaştım. Küçüklüğümden beri hayalimdi. Soyunma odasındaki konuşmamızda da kazanmak için çıkmıştık, iyi oynayarak kazandık. Mutluyuz." dedi.

 
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