"5 maç sonra final oynama şansımız var"
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"5 MAÇ SONRA FİNAL OYNAMA ŞANSIMIZ VAR"

"5 maç sonra final oynama şansımız var"

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kendilerinin grup birinciliğini, Sivasspor'un da ikinciliği daha önceden garantilediği için rahat bir maç olduğunu dile getirdi. 

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Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kendilerinin grup birinciliğini, Sivasspor'un da ikinciliği daha önceden garantilediği için rahat bir maç olduğunu dile getirdi. 

Bireysel performansları ve oyun kalitesini görme açısından güzel bir maç olduğunu aktaran Avcı, "Temiz bir müsabaka oldu. İki takım adına da fena bir maç olmadı. İki takım da hedefine ulaştı." ifadelerini kullandı.

Avcı, kupadaki hedeflerinin sorulması üzerine ise şöyle konuştu:

"Bu kulüpte final, yarı final ve çeyrek final yaşadım. Bundan sonra Galatasaray ile oynayacağız. Kendi sahamızda rakibimizi elediğimiz takdirde 8 takım kalacak. 5 maç sonra final oynama şansımız var. Bizim için ulaşılabilir bir hedef. Umarım bunu gerçekleştiririz."

 

 
 
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