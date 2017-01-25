KONYASPOR, BAŞKENT'TE FUTBOL OKULU AÇTI

Atiker Konyaspor, Başkent'teki ilk futbol okulunu Batıkent'te açtı. Çok sayıda veli ve öğrencinin katıldığı açılışta keyifli anlar yaşandı.

Atiker Konyaspor, Başkent'teki ilk futbol okulunu Batıkent'te açtı. Çok sayıda veli ve öğrencinin katıldığı açılışta keyifli anlar yaşandı.

Spor Toto Süper Lig'de başarılı bir grafik sergileyen Konyaspor, Ankara'daki ilk futbol okulunun açılışını Batıkent'te gerçekleştirdi.

Antrenör Furkan Yurtseven ve Mustafa Özyürek tarafından çalıştırılacak olan okulun açılışı, birçok öğrencinin ve aileleinin katılımıyla gerçekleşti.

Genç ve başarılı antrenörler tarafından Batıkent Enes Halı Saha'da başlayan çalışmalar için kayıtların devam ettiğini söyleyen Furkan Yurtseven şunları söyledi:

“Ankaralı çocuklarımıza kaliteli hizmet vermenin gururunu yaşıyoruz. Bu mutlu günümüzde bizi yalnız bırakmayan dostlarımıza, ailemize ve öğrencilerimize çok teşekkür ederiz. Konyaspor'un ayrıcalıklarını Başkentli çocuklarımıza yaşatacağız”

Çalışmaların hız kesmeden devam edeceğinin vurgusunu yapan Mustafa Özyürek ise “Okulumuza kayıt olan öğrencilerimiz, profesyonel anlamda futbola adım atmanın avantajını yaşayacak. Geleceğe umutla bakmak ve kariyerini futbol ile taçlandırmak isteyen bütün çocuklarımızı Enes Halı Saha'ya bekliyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte de sadece Batıkent ile sınırlı kalmayıp, Ankara'nın diğer semtlerinde açacağımız şubelerimizle büyümeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Pasta kesimi ile devam eden açılış, okul öğrencilerinin 30 dakika süren maçı ile devam etti.