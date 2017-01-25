Serena Williams yarı finalde
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SERENA WİLLİAMS YARI FİNALDE

Serena Williams yarı finalde

İngiliz tenisçi Konta'yı 2-0 yenen Serena Williams yarı finalde Hırvat Lucic-Baroni ile finale yükselme mücadelesine çıkacak.

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Sezonunun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı Amerikalı Serena Williams, İngiliz Johanna Konta'yı 2-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Avustralya'nın Melbourne kentinde devam eden Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlar çeyrek final müsabakasında ABD'li Serena Williams ile 9 numaralı İngiliz raket Johanna Konta karşılaştı.

Rod Laver Arena'da yapılan günün ikinci maçında ilk seti 6-2, ikinci seti de 6-3 kazanan Serena Williams 2-0'lık skorla yarı finale yükseldi.

Serena Williams, yarı finalde 27 Ocak Cuma günü Hırvat Mirjana Lucic-Baroni ile mücadele edecek.

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